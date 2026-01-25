Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met trotse eerste autobezitters terug naar hun eerste bolide. Mark van Vught ging voor een Mercedes-Benz W116 350 SE. De auto deed dienst als trouwauto, maar ook als volgauto bij de begrafenis van zijn vader Hans. Dit is een verhaal met een gouden randje.

Geen Swift of Seicento, maar een S-klasse als eerste. Verstandig of onwijs gaaf?

“Als je er rationeel over nadenkt, moet je daar helemaal niet aan beginnen. Maar via mijn bijbaantje als taxichauffeur bij ons in het dorp kreeg ik een mooie Benz onder de kont. Tja, vanaf dat moment wist ik meteen wat mijn eerste auto moest worden. In die periode begon ik ook aan mijn opleiding Automotive Engineer in Eindhoven. Daar stond de parkeerplaats vol met BMW’s E30 en Alfa Romeo’s 75 van mijn klasgenoten en dan wil je zelf ook iets bijzonders hebben. Een E-klasse had iedereen en z’n schoonmoeder al, dus ik ging op zoek naar een S-klasse. Het werd deze 350 SE met V8. Gekocht voor €1.900 in 2010.”

Een spotgoedkope Duitser uit 1973 klinkt als Russisch roulette. Bleef die toplimo een beetje heel?

“Na drie maanden moest ‘ie voor de apk. Van de zelfdragende carrosserie was alleen het woord ‘carrosserie’ nog over. Met hulp van een schadeherstelbedrijf werd de roest aangepakt en samen met mijn vader heb ik de auto verder opgelapt. We hebben er twee jaar aan gewerkt. Van lassen en spuiten tot een dubbele koprevisie en complete bakwissel. Dat deden we allemaal in een kleine garagebox aan huis. Ik durf de facturen niet bij elkaar op te tellen, maar sindsdien is het wel onbezorgd rijden in de W116.”

In 1974 was deze Benz Auto van het Jaar. Wat maakt de W116 nou zo speciaal?

“Hij was in die tijd hypermodern en vooruitstrevend. Ik vind het een geniale auto om in te rijden. Het ding weegt 1.800 kilogram en stuurt als een boot en is heerlijk comfortabel. Het stuurwiel kun je beter een suggestie-wiel noemen. De Mercedes gaat bij benadering de richting in waar je hem wilt hebben. Hij is extreem zacht afgeveerd en de zachte stoelen met Pullman-bekleding zitten heerlijk. Maar als je te hard door de bocht gaat en je hebt de gordels niet om, vlieg je bij wijze van spreken door de zijruiten naar buiten. Dankzij de drietraps automaat kun je 90 km/h rijden in het eerste verzet, en 140 km/h in het tweede. Het is mooi speelgoed en het onderhoud is prima te doen. Een tijdje geleden had ik een nieuwe voorruit nodig. Bij de lokale dealer kreeg ik te horen: onze excuses meneer, de levertijd hiervoor bedraagt twee dagen. Kom daar maar eens om bij de meeste andere automerken.”

Er hangt veel emotionele waarde aan deze auto. Hij is gebruikt als trouwauto, maar ook als volgauto?

“Met mijn vader heb ik er niet alleen jarenlang aan gesleuteld, maar ook veel mooie ritten in beleefd. Toerritjes, automusea bezoeken of ergens een lekker ijsje eten. We waren vaak op stap. Het was zijn grote wens om de chauffeur te zijn op onze trouwdag, maar helaas werd hij ernstig ziek waardoor hij niet zou kunnen rijden. Vanwege corona werd onze bruiloft echter met een jaar uitgesteld naar 2021 en uitgerekend toen zat hij weer in een goede periode. Daardoor kon hij alsnog achter het stuur om ons te vervoeren. Ik ben niet gelovig, maar de sterren stonden die dag precies in lijn. Dat gebeurde ook op de dag van zijn begrafenis in 2024. Het was zijn wens dat de W116 werd gebruikt als volgauto, mits het droog was. De auto kwam immers nooit buiten in de regen, dus ook niet op deze dag. Daarin was hij heel stellig. Het was de hele dag bewolkt en druilerig, maar uitgerekend op het moment van vertrek voor de begrafenis begon de zon te schijnen. De auto is een gezinslid geworden en gaat niet meer weg. Maar vroeger deden we alles samen. Nu moet ik het alleen doen.”

Mark van Vught Bouwjaar: 1989 Woonplaats: Kaatsheuvel Beroep: R&D Engineer in vrachtwagenonderdelen Eerste auto: Mercedes-Benz 350 SE (W116) uit 1973 Gekocht voor: €1.900 in 2010 Droomauto: Mercedes-Benz S-klasse V12 (W140 )