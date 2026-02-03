Toplimousines zijn wel vaker verkrijgbaar in een lange en een korte wielbasis, hoewel Lexus en BMW het bij één (lange) carrosserie houden. Bij de S-klasse heb je zelfs keuze uit drie varianten, al moet de ellenlange Maybach-versie van de vernieuwde S-klasse nog gepresenteerd worden. Daarom blijft het voor nu bij de reguliere wielbasis en de ‘Lang’-versie. Laatstgenoemde is 11 centimeter langer en bij de S-klasse veruit de populairste optie. Let maar op als je Mercedes’ toplimousine ergens ziet rijden: het is bijna altijd een lange.

De ‘korte’ S-Klasse ziet er met zijn kleinere achterportier ook net wat minder imposant uit en de lange oogt juist erg harmonieus. Toch kan de korte versie best de betere keuze zijn. Wie altijd zelf rijdt heeft immers niets aan de extra wielbasis en als de ruimte op de oprit beperkt is, scheelt het toch weer 11 centimeter ruimteverlies. Bovendien is de korte S-klasse uiteraard goedkoper. Dat blijkt ook wel nu de auto in vol ornaat op de prijslijst is beland, en we behalve de basisversie nu ook alle andere varianten van een prijsje zijn voorzien. Die prijzen vind je hieronder, inclusief het verschil tussen ‘kort’ en Lang en dat verschil per centimeter extra lengte. Dat verschil loopt op naarmate er meer bpm over de auto verschuldigd is, en is dus het kleinst bij de plug-in hybrides. In Nederland zijn die uiteraard ook met afstand het interessantst, maar ook een S580 met 537 pk sterke V8 kun je ‘gewoon’ met de kortste carrosserie combineren.

Kort Lang Verschil Per cm S450e €136.361 €139.388 €3.027 €275,18 S580e 4Matic €151.506 €154.533 €3.027 €275,18 S350d 4Matic €162.817 €166.551 €3.734 €339,45 S450d 4Matic €169.714 €174.157 €4.443 €403,91 S450 4Matic €173.690 €177.308 €3.618 €328,91 S500 4Matic €182.523 €186.142 €3.619 €329,00 S580 4Matic €220.517 €224.136 €3.619 €329,00

De overmacht van de S-klasse met lange wielbasis blijkt ook als we naar het occasionaanbod kijken. Van de 99 S-klasses die op deze website te koop staan vanaf bouwjaar 2020 (het huidige model plus een paar hele late van de voorganger), blijven er 61 over als we ‘Lang’ aan de opdracht toevoegen. En dan hebben we nog niet eens gekeken hoeveel lange S-klasses ten onrechte niet die kwalificatie hebben gekregen bij verkoop. De goedkoopste S van de huidige generatie is deze 580e Lang die sinds 2023 al 188.545 kilometer heeft afgelegd. De goedkoopste korte S heeft met 84.001 een heel wat lagere kilometerstand, maar die zilvergrijze auto is wel voorzien van een wat minder courante dieselmotor. Zijn prijs: €79.900.