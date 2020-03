Track Mode-update voor Tesla Model 3

Hoewel het Track Package, bestaande uit andere wielen, banden en remmen, nog is voorbehouden aan een kleine groep liefhebbers, krijgt iedere Model 3 Performance hoogstwaarschijnlijk de beschikking over ‘Track Mode V2’. De update zorgt ervoor dat de reeds bestaande Track Mode-functie, voorbehouden aan de Performance-versie van de Model 3, stevig wordt uitgebreid. Nu al zorgt deze modus voor meer speelruimte en een sportievere verdeling van de aandrijfkrachten, maar de nieuwe versie gaat een stuk verder. Zo kunnen bestuurders de auto via allerlei specifieke instellingen naar hun eigen hand zetten. Zo is het mogelijk om de aandrijving op de voor- of – logischer – juist de achteras te concentreren. Ook maakt de auto inzichtelijk hoe het gesteld is met de koeling en de remmen en is er een G-krachtmeter.

Wie regelmatig het circuit opzoekt met zijn Model 3, kan zich bovendien verheugen in de mogelijkheid om verschillende instellingen te bewaren voor specifieke circuits. Bovendien is er een automatische rondetijdmeter aan boord en is het mogelijk om je rondes op te nemen via de camera’s die iedere Model 3 standaard rondom met zich meedraagt. Wel zo handig, voor wie z’n stuur- en remtechnieken nog wat wil aanscherpen.

De nieuwe Track Mode-functies zijn onderdeel van een updateronde die voor alle Model 3's geldt. Ook minder krachtige versies krijgen zo de beschikking over beter en uitgebreider weergegeven verkeerssituaties op het scherm. Ook worden laadpunten van andere partijen dan Tesla zelf straks weergegeven op het navigatiescherm en zijn er tal van kleine verbeteringen doorgevoerd aan allerlei functies.