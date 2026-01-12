Je kon het al een beetje zien aankomen toen Toyota de GR GT presenteerde: 'GR' wordt los(ser)geweekt van Toyota. De GR GT heeft nergens een zichtbaar Toyota-logo, maar draagt des te meer ‘GR’ en ‘GT’-logo’s met zich mee. Reken er dus maar op dat deze auto als GR (merk) op de markt wordt gebracht, en niet als ‘Toyota GR’. De afdeling die ervoor verantwoordelijk is, Toyota Gazoo Racing, wordt nu ook officieel omgedoopt tot ‘Gazoo Racing’. Die naam werd ooit bedacht voor een raceteam dat officieel niet de goedkeuring van Toyota had en dus niet die merknaam mocht dragen. Vanaf 2015 pronkt Toyota trots zelf met ‘Toyota Gazoo Racing’, waarvan het GR-logo op onder meer de GR Supra en de minstens zo legendarische GR Yaris prijkt. Dat logo mag blijven, maar het ‘Toyota’ hoeft er dus niet meer voor. Op de vraag of we dan in de toekomst inderdaad GR-producten zonder Toyota-logo kunnen verwachten, zegt de importeur dat dat zomaar zou kunnen. Lees: ja.

Tot nu toe is het sportieve Toyota-nieuws nog goed te volgen, zeker voor wie weet wat er eerder met Seat en Cupra gebeurde. Het wordt echter ingewikkelder, want in Duitsland houdt Toyota er ook nog een afdeling op na met de naam Toyota Gazoo Racing Europe. Waar het eerdergenoemde Gazoo Racing zich vooral bezighoudt met sportieve straatauto’s, is de Europese tak er een die zich juist op autosport richt. Het ontwikkelt aandrijflijnen en andere techniek voor de rallysport en op circuits, en gaat vanaf nu door het leven als …’Toyota Racing’. Juist: zonder Gazoo. We nemen het maar ter kennisgeving aan.