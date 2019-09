‘Toyota wil wederom groter aandeel in Subaru’

Toyota wil z’n aandeel in het eveneens Japanse Subaru volgens de laatste geruchten iets uitbreiden. Daarbij zou Subaru ook een klein belang in Toyota nemen.

Het gerucht is volgens Reuters afkomstig uit een Japanse krant, die zich baseert op insiders die uiteraard niet met naam en toenaam worden genoemd. Zij zouden hebben verteld dat er vandaag bij Toyota wordt besloten of de deal doorgang vindt. In dat geval stijgt Toyota’s aandeel in Subaru van de tien jaar geleden vastgestelde 17 procent naar 20 procent.

Als de deal inderdaad doorgaat, betaalt Toyota naar verluidt 70 miljard yen, zo’n 595 miljoen euro, voor het grotere aandeel in Subaru. Ondertussen zou Subaru ook een belang in Toyota nemen. Volgens sommige experts is het uiteindelijk de bedoeling om Subaru volledig op te nemen in de Toyota-gelederen, maar daarvoor is dus nog wel een lange weg te gaan.

De combinatie Subaru en aandelen is wel vaker in het nieuws, omdat het merk net als veel andere kleinere automakers moeite heeft om bij te blijven als het gaat om grote veranderingen als elektrificatie en autonoom rijden. Zo werd eerder bekend dat Subaru en Toyota samen een EV-platform gaan ontwikkelen. Ook het eveneens relatief kleine Suzuki zocht z’n heil al bij het enorme Toyota.