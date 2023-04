Toyota wil PHEV’s met meer dan 200 km actieradius

Toyota houdt voor de toekomst vast aan wat het de ‘multi-pathway approach’ noemt. Dat betekent dat het merk op meerdere paarden wedt als het om toekomstige aandrijflijnen gaat, waarbij de PHEV een opvallend grote rol moet spelen. Dat blijkt uit een uitgebreide presentatie met updates rond Toyota’s toekomstplannen, die in december 2021 met veel bombarie werden gepresenteerd. In de presentatie praat het management van het merk uiteraard veel over BEV’s, ofwel volledig elektrische ‘battery electric vehicles’. Tegelijkertijd blijft er een rol voor waterstof (vooral voor vrachtwagens), reguliere hybrides en, jawel, plug-in hybrides.

De komende jaren investeert Toyota veel in PHEV’s, als we Executive Vice President Hiroki Nakajima mogen geloven. Nakajima vertelt dat Toyota de plug-in hybride gaat neerzetten als ‘de praktische BEV’. Een enorm elektrisch bereik hoort daar kennelijk bij, want de Toyota-plug-in hybride van de toekomst moet meer dan 200 kilometer elektrisch kunnen rijden. Met de nieuwe Prius geeft Toyota eigenlijk al een voorzetje. De nieuwe Prius is in Europa altijd een plug-in en op papier hyper-efficiënt. Hoewel 200 kilometer elektrisch nog niet in beeld is, komt de zeer gestroomlijnde Prius op papier wel zo’n zeventig kilometer ver op stroom.

EV’s

Denk overigens niet dat Toyota de volledig elektrische auto daarmee een kleinere rol geeft. Het merk kondigt juist grote hervomingen aan om een grote elektrische revolutie mogelijk te maken, waaronder een speciaal ‘all-in-one-team’ dat de EV-transitie in goede banen moet leiden. Voor 2026 komen er tien nieuwe EV’s, die rond dat jaar ook de nodige revolutionaire eigenschappen moeten hebben. Zo belooft Toyota auto’s die dubbel zo efficiënt zijn als nu het geval is, vooral door nieuwe batterijtechnieken. Verder komt er een nieuw besturingssysteem met over-the-air-updates en een platform dat het eenvoudiger maakt om de rij-eigenschappen van de auto af te stemmen op de wensen van het moment. Aan de productiekant aan de Japanners eveneens de boel stevig stroomlijnen. Door processen te automatiseren moet de EV-productie eenvoudiger en dus goedkoper worden.

In de presentatie van Toyota komen we tevens een plaatje tegen van een nog onbekende Lexus. De ogenschijnlijk zeer gestroomlijnde, opvallend lage en liftback-achtige auto was geen onderdeel van de grote reeks concept-cars uit 2021 en dus interessant. Maar het lijkt meer te gaan om een algemeen toekomstbeeld dan om de voorbode van een specifieke auto, al kan dat in de toekomst nog anders blijken te zijn.