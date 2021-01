Toyota weer grootste autofabrikant ter wereld

Toyota verkocht in 2020 9,53 miljoen auto’s. Daarmee pakken de Japanners de koppositie van de Volkswagen Group als grootste autofabrikant weer over. De RAV4 was volgens Toyota het bestverkochte model.

Het verkooptotaal van 9,53 miljoen auto’s van Toyota omvat ook dochtermerken Lexus, Daihatsu en Hino, een fabrikant van vrachtauto’s. Het aantal ligt 11,3 procent lager dan het totale aantal verkochte auto’s in 2019. Voor Toyota is het de eerste wereldwijde verkoopdaling in negen jaar. De productie van Toyota daalde met 14,1 procent overigens nog iets steviger, in totaal rolden er in 2020 9,21 miljoen auto’s van de band. Met 994.000 verkochte exemplaren is de RAV4 de verkooptopper van Toyota. Daarbij steeg het percentage geëlektrificeerde auto’s dat Toyota verkocht van 20 procent naar 23 procent van het totaal.

Opvallend is dat Toyota nu zelf meldt dat de RAV4 dus het bestverkochte model was. Gisteren bleek uit cijfers van Focus2Move dat dat de Corolla zou zijn, met een ruime marge zelfs. Daarvan zouden meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Uiteraard geloven we Toyota direct en lijkt het er dus op dat er in de telling van Focus2Move iets bijzonders is gebeurd. Mogelijk heeft het verschillend genaamde versies van de Corolla bij elkaar opgeteld, waar Toyota dat niet doet, maar pin ons er niet op vast.

Hoewel de Japanners te maken kregen met een behoorlijke verkoopdaling, ging het bij de concurrentie nog minder. De gehele Volkswagen Group, dus inclusief Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Bugatti en vrachtwagenfabrikanten Scania en MAN, verkocht het afgelopen jaar 9,31 miljoen voertuigen; een daling van 15 procent. Die harde klap stoot Volkswagen van de troon als grootste autofabrikant. Overigens loopt Toyota niet met de ereplaats te pronken. “Onze focus ligt niet op onze plaats in deze ranglijst, maar op het dienen van onze klanten”, zegt een woordvoerster van Toyota tegenover persbureau Reuters.