Toyota Corolla weer bestverkochte auto ter wereld

Opnieuw is de Toyota Corolla de bestverkochte auto ter wereld. In 2020 was het zelfs het enige model waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Op de tweede plaats staat nóg een Toyota; de RAV4.

De Toyota Corolla geldt al jaren als de meest verkochte auto ooit. Ook 2020 doet wat dat betreft weer een duit in het zakje, want opnieuw is het de Corolla waarvoor wereldwijd de meeste koopcontracten werden getekend. Dat blijkt uit cijfers van Focus2Move. Hoewel de verkoop ten opzichte van 2019 mede door de coronacrisis met maar liefst 8,8 procent daalde, was de Corolla het enige model dat vorig jaar meer dan een miljoen keer de showroom uitreed. Op plek twee staat ook een Toyota, namelijk de RAV4. Daarvan werden er zelfs 1,9 procent meer verkocht dan in 2019, zodat het totaal uitkwam op 971.516 exemplaren. Uiteraard richt men zich bij deze cijfers op 'gewone' personenauto's, anders zouden we op de tweede plaats de Ford F-150 tegenkomen.

Op plek drie vinden we de Honda CR-V met 705.651 verkochte exemplaren (een daling van 13,2 procent), gevolgd door de Honda Civic met 697.945 exemplaren (-16,3 procent) en de Volkswagen Tiguan met 607.121 auto's (-18,8 procent). Op zes staat de Toyota Camry, op zeven de Nissan Sylphy en op acht de Volkswagen Golf. De Golf is met een verkoopdaling van bijna 29 procent de grootste zakker in de lijst. De plekken negen en tien zijn voor de Volkswagen Lavida en de Hyundai Tucson.

Toyota blijft wereldwijd ook het grootste automerk met in totaal 7,86 miljoen verkochte auto's in 2020. Het Japanse bedrijf loopt zelfs verder uit op de nummer twee, Volkswagen, dat blijft steken op 5,73 miljoen voertuigen. Op drie eindigt Ford met 4,18 miljoen verkochte auto's, gevolgd door Honda met 3,97 miljoen stuks en Hyundai met 3,71 miljoen verkochte exemplaren. De top 10 wordt gecompleteerd door Nissan, Chevrolet, Kia, Mercedes en BMW.