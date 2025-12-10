Benieuwd naar de prijzen van de nieuwe Toyota RAV4? Wij ook! Gelukkig kunnen we de vraag 'Wat kost de nieuwe RAV4?' nu beantwoorden. De vanafprijs ligt lager dan voorheen, maar zo zwart-wit is het niet.

De uitgaande generatie Toyota RAV4 startte zijn avontuur op de Nederlandse markt aanvankelijk met een niet geëlektrificeerde 2.0 en met een hybride aandrijflijn. De Plug-in Hybrid die tot voor kort nog de enige beschikbare aandrijflijn was, kwam pas later. De nieuwe Toyota RAV4 komt met twee verschillende aandrijflijnen naar Nederland, maar is van meet af aan altijd een plug-in hybride. De nieuwe Toyota RAV4 is er vanaf €49.795. De vanafprijs is daarmee lager dan bij het vorige model, maar zo eenvoudig is het niet.

Prijs Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 270

Voor net geen 50 mille rijd je een 268 pk sterke Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 270 met voorwielaandrijving, terwijl zijn voorganger voor €50.995 direct als 306 pk sterke variant met vierwielaandrijving bij je langs de stoep stond. Voor iets minder geld heb je minder vermogen én moet je het zonder vierwielaandrijving doen. Met zijn elektrische bereik van 100 kilometer wint de instap-RAV4 het wél van het vorige model. Die moest namelijk genoegen nemen met 75 elektrische kilometers.

Prijs Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 300

Liever toch vierwielaandrijving? Geen probleem. De nieuwe Toyota RAV4 is er namelijk ook als 304 pk sterke Plug-in Hybrid 300. Net als de minder potente versie met voorwielaandrijving perst ook deze variant van de RAV4 een elektrisch bereik van 100 kilometer uit zijn 22,7 kWh (netto) accu. De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 300 kost minimaal €52.795 en is daarmee in absolute zin €1.800 duurder dan zijn voorganger.

Specificaties

Ongeacht de gekozen aandrijflijn is de benzinemotor een 143 pk en 227 Nm sterke 2.5 viercilinder. De voorwielaangedreven RAV4 Plug-in Hybrid 270 combineert die benzinemotor met een 204 pk sterke elektromotor op de vooras. De RAV4 Plug-in Hybrid 300 - met vierwielaandrijving dus - voegt daar nog een 54 pk sterke elektromotor op de achteras aan toe. DC-laden kan met maximaal 50 kW, al kun je dat met de instapuitvoering niet. Beide plug-in hybride RAV4's hebben een topsnelheid van 180 km/h. De RAV4 Plug-in Hybrid 300 sprint uiteraard een stuk sneller. In slechts 5,8 seconden lanceert hij zich vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De minder potente voorwielaandrijver bereikt dezelfde snelheid in 7,5 tellen. Met de RAV4 Plug-in Hybrid 270 mag je maximaal 800 kilo trekken, terwijl je tot 2.000 kilo achter de haak van de Plug-in Hybrid 300 mag hangen.

Opmerkelijk

Liefhebbers van interessante en opmerkelijke wetenswaardigheden over auto's moeten goed opletten. De laadaansluiting zit bij de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid niet altijd op dezelfde plek. Bestel je een Toyota RAV4 Plug-in Hybrid in Dynamic-uitvoering? Dan tref je de laadaansluiting rechts op het voorscherm. Kies je een Toyota RAV4 Plug-in Hybrid in van de andere en dus hoger gepositioneerde uitvoeringen, dan tref je de laadaansluiting op het linker voorscherm. Dat is natuurlijk niet zomaar. De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Dynamic is de enige variant die niet kan snelladen, terwijl de duurdere versies dat standaard wél kunnen. Een technisch verschil, dat ook een andere laadaansluiting en een andere locatie daarvan met zich meebrengt. AC-laden kan met de RAV4 ongeacht de gekozen uitvoering met maximaal 11 kW.

Uitrusting Toyota RAV4

Kun je heel goed leven zonder de mogelijkheid om de RAV4 aan de snellader te prikken? Dan kunnen we ons goed voorstellen dat de Dynamic-uitvoering al voldoende te bieden heeft. In die instapversie krijg je namelijk al 18-inch lichtmetalen wielen, Bi-Beam ledkoplampen, een elektrisch bedienbare achterklep, stoel- en stuurwielverwarming, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een multimediasysteem met navigatie dat zijn kunstjes op een 12,9 inch scherm vertoont. Ook standaard: Toyota Safety Sense 4.0, een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen als Blind Spot Monitor, Lane Trace Assist en Rear Cross Traffic Alert.

Ga je voor een RAV4 First Edition? Dan krijg je alles wat de Dynamic ook biedt, met daarbij een boel extraatjes. We noemen 20-inch lichtmetalen wielen, een achterklep die zich ook opent als je met je voet onder de achterbumper wappert, zwarte accenten voor het exterieur, uitgebreidere led-dagrijverlichting, koplampsproeiers, zwarte Toyota-logo's, elektrische voorruitverwarming, verlichte instaplijsten, uitgebreide sfeerverlichting, stoelen die met een combinatie van leer en suède zijn bekleed, uitgebreid elektrisch verstelbare voorstoelen die naast verwarmbaar ook ventileerbaar zijn, een inductielader en een head-up display. Ook horen Front Cross Traffic Alert, Lane Change Assist en Panoramic View Monitor bij het First Edition-festijn.

De Executive-uitvoering borduurt voort op de First Edition, maar verwisselt onder meer de zwarte logo's voor verchroomde exemplaren. Ook krijg je grijze in plaats van zwarte hemelbekleding, een elektrisch verwarmbare achterbank, een grotere inductielader, lichtgrijze of donkergrijze lederen bekleding, Adaptive High Beam System, een uitgebreide parkeerassistent, een JBL-audiosysteem met acht speakers en twee USB-C-aansluitingen voorin die met 45W kunnen laden.

De GR Sport-uitvoering is uiteraard de variant die het sportiefst voor de dag komt. Hij heeft de standaarduitrusting van de First Edition en voegt daar onder meer GR Sport-bumperwerk en een volledig eigen grille aan toe. Ook krijg je rode remklauwen, een bonte verzameling GR Sport-logo's, aluminium pedalen, GR-interieurbekleding, een sportstuur met GR-logo, 20-inch zwart lichtmetaal en ga zo maar door.

Opties? Zijn er. Zo kun je voor €1.495 een panoramadak met schuif-/kantelfunctie krijgen op de First Edition en Executive. Voor de GR Sport-uitvoering is een kleiner schuif-/kanteldak beschikbaar dat €950 kost.

Prijzen Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - december 2025

Aandrijving Vermogen Uitvoering Vanafprijs Plug-in Hybrid 270 (FWD) Voor 268 pk Dynamic €49.795 Plug-in Hybrid 270 (FWD) Voor 268 pk First Edition €54.595 Plug-in Hybrid 270 (FWD) Voor 268 pk Executive €57.795 Plug-in Hybrid 300 (AWD) Voor en achter 304 pk Dynamic €52.795 Plug-in Hybrid 300 (AWD) Voor en achter 304 pk First Edition €57.595 Plug-in Hybrid 300 (AWD) Voor en achter 304 pk GR Sport €59.995 Plug-in Hybrid 300 (AWD) Voor en achter 304 pk Executive €60.795

De eerste exemplaren van de nieuwe Toyota RAV4 worden medio 2026 in Nederland verwacht.