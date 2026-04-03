Toyota opent aanval op autodieven

De Toyota RAV4 is populair bij autodieven; al jaren voert hij de diefstalstatistieken aan. Om het tij te keren, neemt Toyota maatregelen: de nieuwe RAV4 is voortaan te starten na invoeren van een toegangscode. Toyota noemt dit de Remote Immobiliser. En mocht de auto dan onverhoopt toch nog worden gestolen, dan kun je hem via de Car Theft Assistant op je telefoon lokaliseren.

Opgewaardeerd alarm

In 2024 waren van de 6.463 in Nederland gestolen personenauto’s er 343 een RAV4. Vorig jaar waren het er nog meer: 403 van de 7.430. Volgens de importeur gaat het bij de bulk van de gestolen RAV’s overigens om exemplaren van voor 2023. In dat jaar werd een upgrade aan het alarm doorgevoerd. Aanvankelijk leverde Toyota geen door de verzekeraars goedgekeurd antidiefstalalarm en was je als eigenaar afhankelijk van achteraf ingebouwde systemen. Vaak waren dat energieslurpende systemen die een lege accu veroorzaakten wanneer de auto een paar weken stilstond. Narigheid waarop je niet zit te wachten en voor veel eigenaren reden om het systeem uit te schakelen. Om dit probleem de kop in te drukken, waardeert de Nederlandse importeur sinds 2023 het fabrieksalarm op tot een door Nederlandse verzekeraars geaccepteerd SCM klasse 3-systeem (met meer decibels aan de buitenkant). Inclusief certificering en modificatiekosten is dit bij de nieuwe RAV4 een optie van €171.

Lexus ook

Maar Toyota gaat verder. Op de nieuwe RAV4 debuteert Arene, Toyota’s nieuw ontwikkelde softwareplatform voor alle toekomstige modellen, inclusief de Lexussen – we gaan Arene binnenkort dus ook terugzien op de nieuwe Lexus ES. Arene stuurt niet alleen het multimediasysteem of de aandrijflijn aan, maar maakt ook nieuwe diefstalbeveiliging en voertuigopsporingsdiensten mogelijk. Zo moet je met de Remote Immobiliser in het multimediasysteem of in de MyToyota-app op je telefoon een toegangscode invoeren voordat je de auto kunt starten. Zonder die code kom je niet weg. Deze functie werkt op vrijwillige basis. Je kunt de Remote Immobiliser handmatig activeren of zo instellen dat het geactiveerd wordt nadat je de deuren vergrendelt.

Toyota's de boot in

Dat de Toyota RAV4 met stip bovenaan staat in de diefstalstatistieken, heeft te maken met de populariteit van deze SUV in landen als Ghana. Veel RAV4’s gaan direct in een container de boot op richting Afrika. Dat maakt je gestolen auto terugvinden, laat staan terugkrijgen, niet makkelijk. Om wellicht nog net te voorkomen dat je auto wordt ingescheept, is Toyota met de uitrol van Arene een samenwerking aangegaan met Vodafone. Met de Car Theft Assistant-service in de MyToyota-app neemt – nadat je de diefstal bij de politie hebt gemeld – Vodafone contact op met de lokale autoriteiten om de auto op te sporen. Of de auto daarmee zakt in de diefstalstatistieken, moet de tijd leren. Het is in elk geval een stap in de goede richting.