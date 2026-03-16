Lexus ES: volledig elektrische versie heeft lagere vanafprijs dan hybride

Lexus ES
Joas van Wingerden
18

De fonkelnieuwe Lexus ES maakt zijn opwachting bij de Nederlandse dealer en nu is helder wat hij moet kosten. De prijzen beginnen bij net geen 65 mille voor de elektrische ES. De hybride heeft een hogere vanafprijs.

We kennen de Lexus ES als een hybride, maar de geheel nieuwe Lexus ES ziet er niet alleen totaal anders uit, hij is er ook met een volledig elektrische aandrijflijn. Voor wie dat nog niet aan de orde is, is er gelukkig ook nog gewoon een hybride aangedreven ES. Dan ben je wel meer geld kwijt, zo blijkt nu.

De volledig elektrische Lexus ES is er vanaf €64.995 en dat is direct de goedkoopste ES. Je hebt dan de 224 pk sterke versie met een 77-kWh accu, goed voor een rijbereik van 581 km. Het is daarmee niet alleen de voordeligste ES, maar ook meteen de ES met het grootste elektrische rijbereik. Wil je meer vermogen en vierwielaandrijving, dan ben je op de 343 pk sterke 500e Direct 4 aangewezen, die minstens €69.995 kost. Vijf mille meer dus.

Lexus ES

Lexus ES

De Lexus ES is er ook weer als hybride en wel met een 201 pk sterke aandrijflijn. Een 2,5-liter viercilinder benzinemotor is daarin het kloppend hart. De hybride Lexus ES is er vanaf €66.795 en net als bij de elektrische begint het bij de Luxury Line. Het verschil tussen die twee is dus een krappe twee mille. Opvallend is dat bij de hybride ES de Executive Line en President Line een veel lagere meerprijs hebben dan de elektrische ES. Met die uitvoeringen ben je goedkoper uit bij de hybride dan bij een vergelijkbaar uitgevoerde elektrische ES.

Zoals gezegd is het nog even wachten tot de Lexus ES ook werkelijk bij de Nederlandse dealer staat. In juli is het zover. Bestellen kan per direct. Hier lees je meer over de Lexus ES.

Prijzen Lexus ES - Maart 2026

VersieUitvoeringAandrijvingVermogenAccuRijbereikPrijs
350eLuxury LineElektrisch224 pk77 kWh581 km€64.995
350eExecutive LineElektrisch224 pk77 kWh575 km€74.995
350ePresident LineElektrisch224 pk77 kWh575 km€78.995
500e Direct 4Luxury LineElektrisch AWD343 pk75 kWh529 km€69.995
300hLuxury LineHybride201 pk--€66.795
300hExecutive LineHybride201 pk--€70.995
300hExecutive Line AWDHybride AWD201 pk--€73.495
