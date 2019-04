Toyota kondigt nieuwe Highlander aan

Toyota brengt de hagelnieuwe Highlander mee naar de New York International Auto Show. We krijgen alvast een schilderachtige teaser te zien.

Toyota heeft de hulp ingeschakeld van kunstenaar Michael Murphy, een creatieve geest die een kunstinstallatie van de nieuwe Highlander heeft gemaakt. Daar worden we weinig wijzer van, maar het levert in elk geval een eerste glimp op van de volledig nieuwe Highlander die straks op de beursvloer van New York schittert.

De huidige generatie Highlander werd in 2013 in New York aan de wereld voorgesteld en onderging in 2016 een facelift. De Highlander moet je zien als de grotere en luxueuzere broer van de RAV4. De huidige, derde generatie staat dan ook op Toyota's K-platform, een basis die ook door de Lexus RX werd en wordt gebruikt. Dat platform wordt zeer waarschijnlijk omgewisseld voor Toyota's lichtere modulaire TNGA-platform, een basis die al onder een breed arsenaal modellen van Toyota en Lexus ligt. Reken in elk geval weer op de komst van een hybride variant, maar zeer waarschijnlijk heeft Toyota ook weer non-hybrides in de aanbieding.

Op de Noord-Amerikaanse markt neemt de Highlander, die overigens ook in New York als taxi mag worden verkocht, het straks op tegen auto's als de Subaru Ascent en de Honda Pilot.