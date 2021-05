Toyota Highlander - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Toyota had in het verleden aardig wat MPV's. Wie herinnert zich nog de Previa, Picnic en Avensis Verso? Inmiddels zijn dergelijke zevenzits-MPV's niet meer terug te vinden in het aanbod van de Japanners. De Highlander heeft hun plaats ingenomen. Biedt deze SUV een beetje waar voor zijn geld?

Toyota Highlander Style

€ 62.995

Voor ons continent mag de Highlander dan een nieuw model zijn, in de rest van de wereld gaat hij al mee sinds eind 2000. De huidige generatie is alweer de vierde. Met name in Amerika is de Highlander behoorlijk succesvol. Daar levert Toyota hem ook met een bijna 300 pk sterke 3.5 V6, maar een dergelijke krachtbron zou de Highlander bij ons onbetaalbaar hebben gemaakt. Daarom is de 248 pk 2.5 Hybrid met vierwielaandrijving de enige beschikbare aandrijflijn, wat de prijslijst in ieder geval overzichtelijk houdt.

Die overzichtelijkheid trekt Toyota door naar de uitrustingsniveaus, want de Highlander is er in dat opzicht in drie verschillende smaken: Style, Executive (€ 69.995) en Premium (€ 76.495). Naar goed Japans gebruik is er niet of nauwelijks sprake van losse opties, alleen voor de Executive en de Premium staat er een panoramisch schuif-/kanteldak op de prijslijst à € 1.995. Voor de zakelijke rijder is de Highlander ook leverbaar als Business en Business Plus. Deze uitrustingsniveaus zijn vergelijkbaar met respectievelijk de Style en de Premium, maar bieden een korting op de aanschafprijs. Dat maakt dat de Highlander Business met € 59.995 de goedkoopste manier is om in te stappen, maar omdat die uitvoering slechts bedoeld is voor de zakelijke markt, is de Style nu even het uitgangspunt.

Grote jongen

Voor net geen 63 mille staat er een bijna vijf meter lange SUV op de stoep. De instapversie van de Highlander staat op 18-inch lichtmetalen wielen en beschikt over ledverlichting voor en achter. Ook led-mistlampen zijn standaard aanwezig. De Style moet het echter doen met reflectorkoplampen, terwijl de duurdere versies projectorkoplampen hebben. Verder heeft de Highlander standaard Privacy Glass en ook metallic lak zit er altijd op. Heel kleurrijk is het palet overigens niet. De getoonde kleur is 'Celestial Silver', verder zijn 'Ash Grey', 'Attitude Black', 'Blackish Brown' en 'Dark Blue' zonder meerprijs te verkrijgen. Dat zijn allemaal relatief donkere kleuren. Parelmoerlak kost €495 extra, waarbij 'Lava Red' de kleur is die het meeste uit de band springt.

De getoonde 18-inch wielen zijn af fabriek de enig leverbare exemplaren op de Style, de Executive en de Premium rollen op 20-inch. Voor een trekhaak zul je overigens ook de knip moeten trekken, want die is alleen als accessoire leverbaar. Met afneembare kogel kost hij minimaal € 1.649, zonder afneembare kogel betaal je € 331 minder. Bij het parkeren van de Style is voorzichtigheid geboden, want parkeersensoren zitten er pas op vanaf de Executive. Wel heeft de Style een achteruitrijcamera met statische hulplijnen om het zicht naar achteren bij het inparkeren te verbeteren. Voor zaken als een licht- en regensensor en Smart Entry hoef je op de instapversie van de Highlander eveneens niet bij te betalen.

Altijd zeven zitplaatsen

Goed nieuws voor mensen met een groot gezin en/of veel vrienden: de Highlander heeft standaard zeven zitplaatsen. Zwart moet wel je favoriete interieurtint zijn, want een andere optie dan zwart kunstleder heb je op de Style niet. De sierlijst op het dashboard en de zilverkleurige details op de middenconsole en de deuren zorgen nog voor enige franje in het interieur. Qua uitrusting zit je er niet bepaald karig bij in de Highlander. De bestuurdersstoel is 8-voudig elektrisch verstelbaar en beide voorstoelen hebben stoelverwarming. Om het ook behaaglijk te houden voor de achterpassagiers is climate control met drie zones eveneens standaard. Het instrumentenpaneel heeft een 7-inch scherm en voor de bediening van de multimedia is het Toyota Touch 2-multimediasysteem met 8-inch touchscreen aanwezig.

Voor wat betreft de multimedia geldt dat Apple CarPlay en Android Auto inbegrepen zijn, net als DAB+ voor de radio. Het geluid komt door zes speakers. Van de zeven inzittenden kunnen vijf tegelijkertijd hun telefoon opladen, want voorin zijn drie USB-aansluitingen aanwezig en achterop de middenconsole nog eens twee. Als het gaat om veiligheidssystemen hoef je in ieder geval niet te kiezen voor de duurdere uitvoeringen, want Toyota Safety Sense 2.5 zit al op de Style. Daarbij zijn zaken als Adaptive Cruise Control, Pre-Collision System, Blind Spot Monitor, Lane Trace Assist, Rear Cross Traffic Alert (zonder remfunctie), vermoeidheids- en verkeersbordherkenning al inbegrepen. Voor de remfunctie bij Rear Cross Traffic Alert moet je wel tekenen voor de Executive.

De meerprijs van de Executive ten opzichte van de Style bedraagt € 7.000. Dat is een behoorlijk bedrag, maar daarvoor krijg je onder meer de eerder genoemde led-projectorkoplampen, parkeersensoren voor- en achter, geluidwerend glas, zwart geperforeerd leder voor de stoelen, geïntegreerde navigatie, een JBL-audiosysteem met 11 speakers en 1.200 Watt en een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel. Vanbuiten is de Executive te herkennen aan zijn 20-inch wielen, chromen omlijsting van de grille, een titaniumkleurige bodembeschermplaat achter en chromen dakrails. De Premium heeft als aanvulling daarop ook aan de voorzijde een titaniumkleurige beschermplaat en gepolijste 20-inch wielen. Daarnaast biedt de duurste uitvoering onder meer geventileerde voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, achterbankverwarming, een head-up display en een 12,3-inch touchscreen voor de multimedia. Ten opzichte van de Style kost de Premium echter wel even € 13.500 extra.