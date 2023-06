Toyota kondigt elektrische SUV met zeven zitplaatsen aan

Toyota verkoopt in Nederland de elektrische bZ4X en elektrische versies van de ProAce City (Verso) en ProAce (Verso). Daarnaast biedt het de waterstof-EV Mirai aan. In China heeft Toyota in de vorm van de bZ3 ook een elektrische sedan in het aanbod. De Japanners maken nu melding van de komst van een nieuwe elektrische SUV met drie zitrijen, een flinke jongen die daarmee zeker plek biedt aan zeven inzittenden.

De elektrische zevenzits SUV rolt vanaf 2025 van de band in Toyota's fabriek in het Amerikaanse Kentucky. Die vooralsnog naamloze nieuwkomer krijgt accu's die afkomstig zijn uit de fabriek in de staat North Carolina. Die staat er nog niet, maar daaraan wordt momenteel hard gewerkt. Toyota investeert omgerekend bijna €2 miljard extra in die productiefaciliteit. Dat brengt de totaalinvestering op bijna €6 miljard. In Kentucky rollen op termijn twee elektrische modellen en vier hybride modellen van de productieband.

De aangekondigde elektrische SUV wordt volgens het merk de eerste elektrische auto die het in de Verenigde Staten gaat produceren. Dat is niet helemaal waar. In Californië (Fremont) schroefde Toyota tussen 2012 en 2014 immers al een kleine serie elektrische RAV4's van de tweede generatie in elkaar. Of de elektrische zevenzits-SUV naar Europa komt, is nog niet helder.

Afgebeeld: Toyota bZ4X.