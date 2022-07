Toyota GR86 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Betaalbare sportcoupés: in het autolandschap van tegenwoordig moet je ze met een vergrootglas zoeken. Toyota heeft met de GR86 een dergelijke auto op de Nederlandse prijslijst gezet, maar de fiscus stribbelt tegen. Het woord 'betaalbaar' en een vanafprijs van dik 60 mille gaan namelijk niet echt met elkaar samen. Wel scheelt het dat de GR86 standaard al behoorlijk rijk is uitgerust.

Toyota GR86 2.4 Pure

€60.995

Een blik op de prijslijst van de GR86 stemt enigszins droevig. Zonder btw en bpm bedraagt de catalogusprijs van de instapuitvoering, de Pure, namelijk €29.004. Met name de bpm gooit met een aanvullend bedrag van €24.925, bijna evenveel als de GR86 in feite kost, roet in het eten. De hoge bpm is het gevolg van de 198 gram CO2 die de 235 pk sterke atmosferische 2.4 viercilinder boxermotor per kilometer uitbraakt. Van die relatief hoge CO2-uitstoot had de voorganger van de GR86, de GT86, in Nederland ook al last. De GR86 is immers slechts €3.000 duurder dan de aanschafprijs van zijn voorganger.

De GR86 is alleen leverbaar met die bovenstaande krachtbron, waarmee hij in 6,4 seconden naar de 100 km/h snelt en een topsnelheid heeft van 226 km/h. Die cijfers horen bij de standaard GR86 met handbak. Een zestraps automaat is ook leverbaar, maar dan doet de GR86 6,8 seconden over de 0-100-sprint en is de koek bij 216 km/h al op. Bovendien kun je de Toyota GR86 met automaat alleen combineren met het duurdere uitrustingsniveau Premium, waarvoor je minimaal €65.995 moet aftikken. Liever de handbak, maar wel de rijkere uitrusting? Dan ben je €64.495 kwijt.

Geen basisverpakking

In Japan is de Subaru BRZ, het tweelingbroertje van de GR86, ook verkrijgbaar als 'Cup Car Basic' met stalen wielen. Die variant is in Japan speciaal in het leven geroepen voor de Toyota Gazoo Razing GR86/BRZ Cup en biedt dus vooral een platform voor raceteams om zelf nog aftermarket wielen toe te voegen. In Nederland staat de GR86 standaard op 17-inch lichtmetalen wielen en is gespoten in de metallic lak 'Ice Silver'. Voor een andere kleur moet je de knip trekken. 'Magnetite Grey' is de enige andere metallic lak die à €995 op de optielijst staat, de overige vijf lakkleuren zijn parelmoerlakken waarvoor je €1.395 kwijt bent. Onder die laatste categorie vallen ook de spannendere kleuren 'Nitro Blue' en 'Ignition Red'. De kleur is tevens het enige aspect dat je af-fabriek kunt veranderen aan het exterieur van de GR86 Pure. Voor grotere wielen moet je je heil zoeken bij de Premium.

Op de wielen na is de basisversie van de GR86 optisch nauwelijks te onderscheiden van de Premium. Led-koplampen en -achterlichten zijn standaard, net als automatisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, keyless entry, een achteruitrijcamera en een elektrisch te openen achterklep.

Nauwelijks lege knoppen

Toyota is eigenlijk zelden vrijgevig als het op de uitrusting van de basisuitvoeringen aan komt. Bij de GR86 zit de vork anders in de steel, want om te beginnen kijk je als bestuurder altijd tegen een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel en een 7-inch digitaal instrumentarium aan. Verder naar het midden zit een 8-inch touchscreen waarop Apple CarPlay en Android Auto kunnen draaien. Het audiosysteem telt zes speakers. Verder heeft de GR86 standaard climatecontrol met twee zones, stoelverwarming en cruisecontrol aan boord.

De stoelen van de GT86 Pure zijn bekleed met zwart stof. Ga je voor de Premium, dan krijg je zetels die bekleed zijn in een combinatie van leer en suède. Ook krijg je er dan met leer beklede pookknop en aluminium pedalen bij. Andere zaken die Toyota meelevert op de Premium zijn parkeersensoren, een dodehoekassistent, adaptieve led-koplampen en de eerder aangehaalde 18-inch lichtmetalen wielen. Adaptieve cruisecontrol, een grootlichtassistent en Lane Keeping Assist zijn voorbehouden aan de Premium met automaat. Toyota biedt geen losse opties aan voor ieder uitrustingsniveau, dus als klant ben je gebonden aan de samenstelling van Toyota.

Al met al is de GR86 standaard een prima uitgeruste auto, maar de bpm draait hem hier in Nederland helaas toch enigszins de nek om. Dat blijkt vooral uit het feit dat je in ons land voor €65.995 ook een order kunt plaatsen voor de 258 pk sterke GR Supra met viercilinder turbo. Dat prijsverschil is dusdanig gering dat je wel héél erg moet houden van de GR86 om daarvoor te gaan ...