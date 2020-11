Back to Basics: Porsche Taycan

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Porsche heeft momenteel één EV in de prijslijst staan: de Taycan. Het sportwagenmerk uit Stuttgart is berucht om zijn ellenlange en dure optielijsten. Gaat die vlieger voor de Taycan ook op? In deze editie van Back to Basics: de Taycan 4S.

Porsche Taycan 4S

€111.845

De Taycan is momenteel verkrijgbaar in drie smaken: als 4S, Turbo en Turbo S. De laatste twee zijn ware sprintkanonnen, maar voor de 4S hoef je je zeker niet te schamen. De elektromotoren op de voor- en achteras stampen er bij elkaar 435 pk en 640 Nm koppel uit. In de 'overboost'-functie met Launch Control levert de Taycan 4S kortstondig 530 pk. Dankzij de accucapaciteit van 79,2 kWh kom je met de Taycan 4S theoretisch 335 tot 408 km ver. Het maximale snellaadvermogen bedraagt 225 kW, bij laden met wisselstroom is dat 11 kW. Inclusief kosten rijklaar maken staat de Taycan 4S voor €110.700 in de prijslijst. Het bovenstaande bedrag komt echter omdat je in de configurator van Porsche automatisch à €1.145 de 'Mobile Charger Connect', oftewel een dure laadkabel, aan dient te vinken.

Mochten de bovenstaande waarden niet helemaal voldoende zijn, maar is een Taycan Turbo net een brug te ver? Dan kun je kiezen voor de 'Performanceaccu Plus'. Met een meerprijs van €6.886 is dat meteen één van de duurste opties voor de Taycan 4S. Voor dat bedrag krijg je een grotere accucapaciteit van 93,4 kWh en een hoger maximaal snellaadvermogen van 270 kW. De theoretische actieradius bedraagt dan 389 tot 464 km. Niet alleen de actieradius, maar ook het vermogen neemt toe. Met de 'Performanceaccu Plus' levert de Taycan 4S 490 pk en 650 Nm koppel, met 571 pk in de overboostfunctie. Dat leidt niet direct tot heel grote verbeteringen in de sprintcijfers. 0-100 km/h blijft met 4 seconden gelijk, van 0-160 km/h boekt de snellere 4S met 8,5 seconden twee tienden winst en van 0-200 km/h neemt dat verschil toe tot vier tienden. In de praktijk zul je dat verschil waarschijnlijk niet gaan merken.

Timide

Bij zijn lancering stond de Taycan op grote 21-inch wielen en zag hij er mede daardoor behoorlijk sportief uit. In de basisuitvoering staat de Taycan 4S echter op 19-inch 'Taycan S Aero'-wielen. Deze maken dat de Taycan een stukje minder dik oogt. Ook de eenvoudige witte lak draagt daaraan bij. Standaard heeft de Taycan ledkoplampen en de kenmerkende ledbalk als één groot achterlicht. Matrix-ledkoplampen zijn een optie van €1.822. Keyless Start en parkeersensoren voor- en achter behoren eveneens tot de standaarduitrusting. Daarnaast is adaptieve luchtvering eveneens inbegrepen. Het oplaaddeksel zul je wel handmatig moeten openen, als optie kan dat elektrisch voor €661. Ook opvallend: de Taycan 4S heeft standaard rode remzadels.

Uiteraard is er voor het exterieur van de Taycan 4S een hele waaier aan opties beschikbaar. Voor de lakkleur kun je naast het wit kiezen uit 16 andere kleuren en er zijn in totaal zeven verschillende wieldesigns beschikbaar. Met het SportDesign-pakket kun je eventueel kiezen voor een sportiever vormgegeven voor- en achterbumper en zijskirts. Daar zul je de knip voor moeten trekken: het complete pakket kost €4.902. Wat betreft de laadkabel wordt de thuislader dus 'standaard' meegeleverd. Een Mode 3-laadkabel voor openbare laadstations kost €315. Dat is opvallend, want vaak behoort dat wel tot de standaarduitrusting. Voor €440 kan er een wallbox voor sneller thuisladen worden bijbesteld.

Veel schermen

In het interieur van de Taycan zit je standaard op 8-voudig elektrisch verstelbare stoelen die bekleed zijn met zwart leer. Verder is het een vrij saaie bedoening, want de sierlijsten zijn eveneens zwart. Dat is allemaal naar wens op te leuken met zaken als gekleurde gordels en sierlijsten in de exterieurkleur van de auto, zolang je maar betaalt. De Taycan heeft altijd drie schermen aan boord: het licht gebogen instrumentarium voor je neus en twee touchscreens op de middenconsole. Porsche Communication Management met navigatie is bij de prijs inbegrepen, net als gescheiden klimaatcontrole met twee zones. Voor muziekliefhebbers: het standaard audiosysteem beschikt over 10 speakers en 150 Watt aan vermogen. 'Loze knoppen' zul je op de Taycan niet aantreffen, want de bediening van vrijwel alle autofuncties verloopt via de schermen. Dat is maar goed ook, want voor bijvoorbeeld stoelverwarming zul je al in de buidel moeten tasten.

Qua veiligheidssystemen is de Taycan standaard voorzien van Brake Assist om een dreigende crash te helpen voorkomen. Verder zijn de eerder al even aangehaalde parkeersensoren standaard, maar daar houdt het wel op. Adaptieve cruise control en rijstrookwisselhulp kosten respectievelijk €1.848 en €817. Voor €3.243 kun je ook gaan voor Porsche InnoDrive, waarmee de Taycan semi-autonoom kan rijden. Aangezien de achterruit van de Taycan vrij smal is, is een achteruitrijcamera wellicht geen overbodige luxe. Porsche weet dat kennelijk ook en vraagt daar €718 voor. Dan reinigt de camera zichzelf wel.

Als deze Back to Basics één ding leert, is dat wel dat je bij Porsche nooit klaar bent voor de vanafprijs. Als dit artikel alle opties zou moeten bevatten, zou het veel te lang worden. Wel is de allerduurste optie voor de Taycan 4S nog even het vermelden waard: dat zijn namelijk de keramische PCCB-remschijven met de remzadels in hoogglans zwart. Daarvoor alleen al mag je €10.304 achterlaten bij de Porsche-dealer. Het is wel duidelijk: de Taycan 4S zal nimmer een prijspakker zijn.