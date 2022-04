Mazda MX-5 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mazda MX-5 Roadster - €37.490

Het succes van de Mazda MX-5 kent ogenschijnlijk geen grenzen. Deze kleine, sympathieke roadster heeft wereldwijd de harten van autoliefhebbers veroverd, mag zichzelf de bestverkochte roadster aller tijden noemen en doet eigenlijk alles wat de Engelse roadsters van weleer deden, maar dan beter.

Het keiharde verkoopsucces was trouwens niet ieder jaar uit de geschiedenis van dit model present. Sommige generaties deden het beter dan anderen, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat de huidige MX-5 weer helemaal is gemaakt in de geest van het oermodel. Klein en licht, dus, zoals het hoort. De MX-5 ‘ND’, zoals het model heet, verscheen in 2014 en is dus al een hele tijd onder ons. Hij ziet er echter nog steeds leuk en fris uit, dus dat lijkt ons geen probleem.

Het model is niet alleen verkrijgbaar als echte roadster, maar ook als ‘RF’ en dus met een wegklapbaar targadak. Die is echter duurder, dus wij stappen vandaag in het klassieke model. Die is met 37,5 mille trouwens ook geen echt koopje meer. Dan komen we bij de motorkeuze. Een MX-5 is er tegenwoordig ook met maar liefst 184 pk, maar die is een stevige 5 mille duurder dan de basisversie. 132 pk is heus ook leuk, dus doen we dat.

Bij de afdeling ‘kleur’ zijn we snel klaar, want alleen wit is inbegrepen. Het contrasteert stevig met de standaard wielen, die juist in zwart zijn uitgevoerd. De kap is uiteraard ook zwart, blauw is tegen meerprijs leverbaar. Onder meer dankzij de ledkoplampen ziet de simpelste MX-5 er niet echt karig uit. Gelukkig maar. Openen en sluiten gaat met een druk op de sleutel, want ‘keyless entry’ zit er niet in voor dit geld.

Met de kap open kun je mooi zien dat de stoelen van dit naamloze basismodel met zwarte stof zijn bekleed. Leer is wel leverbaar, maar alleen op de andere versies. Jammer is dat ook stoelverwarming ontbreekt, want dat is wel een erg fijne optie in een open auto. Anderzijds: dit is een roadster, en een purist redt het ook zonder warme bips. Bovendien is een windscherm wel aanwezig, dus het moet te doen zijn. Muziek is dan eveneens present, inclusief bluetooth, stuurwielknoppen, DAB+-radio, 6 speakers en een 7-inch schermpje met Apple Carplay, Android Auto en de bekende Mazda-draaiknopbediening. Op comfortgebied noteren we ook (handmatige) airco en cruise control, waarmee de uitrusting voor een auto van dit type wat ons betreft helemaal prima is. Eens?