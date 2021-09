Toyota Yaris Cross - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort

€24.395

Toyota houdt de prijslijst van de Yaris Cross in ieder geval overzichtelijk als het om de motoruitvoeringen gaat. Op de prijslijst staat allereerst een 1.5 VVT-i benzinemotor met drie cilinders en 125 pk. Deze krachtbron is leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een automaat. De basisuitvoering 'Comfort' is alleen leverbaar in combinatie met de handbak. Bij de automaat moet je minimaal de 'Active' kiezen, het uitrustingsniveau boven de 'Comfort'. Het prijsverschil tussen de handbak en de automaat bedraagt in dat geval €1.200. Naast de 1.5 VVT-i staat er ook een 116 pk sterke 1.5 hybride op de prijslijst. De Yaris Cross Hybrid kost als 'Comfort' minimaal €26.495, waarmee hij dus €2.100 duurder is dan zijn evenknie zonder elektrische assistentie.

Wieldoppen en kunststof

De Yaris Cross is van buiten eigenlijk niet meer te herkennen als Yaris. Ten opzichte van de hatchback gaf Toyota de cross-over een compleet eigen uiterlijk. Om de Cross een wat ruiger uiterlijk te geven, past Toyota zwart kunststof toe rondom de spatborden en onderaan de voor- en achterbumper en portieren. In de basisuitvoering rolt de Yaris Cross op 16-inch stalen wielen met wieldoppen de showroom uit. Andere wieldesigns zijn niet leverbaar op de Comfort. Led-dagrijverlichting en -achterlichten zijn inbegrepen, verder helpen halogeen koplampen de bestuurder de nacht in te turen. De verlichting springt overigens automatisch aan als het donker wordt én regelt ook automatisch het grootlicht.

Verder beschikt de Yaris Cross over elektrisch verstelbare- en verwarmbare buitenspiegels. De voorste zijruiten zijn elektrisch te bedienen, maar als de achterpassagiers frisse lucht willen, zullen ze zelf de zijruiten omhoog en omlaag moeten slingeren. Qua kleur is 'Pure White' de enige die Toyota zonder bijbetaling aanbiedt. Met negen aanvullende lakkleuren is het palet vrij uitgebreid. De goedkoopste kleur is 'Greyish Blue' met €325, de duurste kleuren zijn de parelmoerlakken 'Platinum Pearl White' en 'Emotional Red', die allebei €895 kosten. De overige zes metallic lakkleuren, waaronder de introductiekleur 'Brass Gold', kosten €695.

Veiligheid zonder muziek

Waar de Yaris Cross in basistrim van buiten vooral te herkennen is aan zijn stalen wielen, valt zijn spartaanse inborst in het interieur pas echt op. Het dashboard ziet er tamelijk sober uit; de bestuurder staart naar een groot aflegvak in plaats van een prominent aanwezig touchscreen. Op de middenconsole zitten drie ronde knoppen voor de bediening van de airconditioning, die standaard aanwezig is, maar daar blijft het qua bedieningselementen bij. De knoppen centreren zich in de Yaris Cross Comfort op het uit urethaan opgetrokken stuurwiel. De stoelen zijn bekleed in zwart stof, de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. Toyota levert ook standaard een middenarmsteun mee.

Qua schermen blijft het op de Comfort bij een 4,2-inch digitaal instrumentarium. Een radiovoorbereiding en twee speakers zijn aanwezig, maar de radio zelf ontbreekt. Wel overlaadt Toyota de Yaris Cross standaard met veiligheidssystemen. Adaptive Cruise Control, verkeersbordenherkenning, Lane Departure Alert, Lane Trace Assist en het Pre-Collision System zitten er standaard op als onderdeel van Toyota Safety Sense 2. De inspanning die de auto je bespaart met het rijden, kun je dus mooi investeren in het zingen van een liedje om de ontbrekende radio te compenseren.

De basisversie van de Yaris Cross heeft veel essentiële zaken aan boord, maar het gemis van een radio is wel behoorlijk. Voor €2.400 extra krijg je de Active, die naast een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto ook onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, een met leer bekleed stuurwiel en versnellingspook, elektrisch bedienbare ramen achter, een regensensor en een achteruitrijcamera biedt. Voor dat geld heb je dus een vrij complete auto voor de deur staan.

Voor onder de 30 mille kun je tijdelijk ook nog de 'First Edition' krijgen, die onder meer ledkoplampen, Smart Entry, een 7-inch digitaal instrumentenpaneel en een 9-inch touchscreen biedt. Daarboven staat nog de Executive, die zaken als elektrisch inklapbare buitenspiegels, climate control, stoelverwarming, een head-up display en een JBL-audiosysteem toevoegt aan de uitrustingslijst. De nog duurdere 'Adventure' en 'Launch Edition' zijn alleen verkrijgbaar op de Hybrid.