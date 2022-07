Mercedes-AMG SL – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De nieuwe SL is formeel geen Mercedes-Benz meer, maar een Mercedes-AMG. Dat was ook direct terug te zien in de prijslijst. De nieuwe SL kost immers minimaal een ton in euro’s meer dan zijn voorganger . Door het halveren van de 4.0 V8 naar een 2.0 viercilinder, maakte de vanafprijs van de SL gelukkig nog een aardige duikvlucht . Daardoor biedt de instap-SL ook meteen meer waar voor zijn geld.

Mercedes-AMG SL 43

€161.696

Ondanks het feit dat de SL 43 zo’n 70 mille minder kost dan de SL 55 4Matic+ met V8, is het bovenstaande getal nog steeds een fors bedrag. Tot 2020 was de instapper namelijk de 367 pk sterke SL 400 met V6 voor €135.068. Ondanks het feit dat je twee cilinders minder hebt in de SL 43, heeft hij wel 14 pk extra onder de kap. Bij het stoplicht ga je daar geen SL 400 mee verslaan, want met een sprinttijd van 4,9 seconden naar 100 km/h en een topsnelheid van 250 km/h zijn de twee op papier even snel.

De andere twee motorvarianten op de prijslijst van de SL zijn de eerder aangehaalde 55 AMG 4Matic+ en de 585 pk sterke SL 63 AMG 4Matic+. Die twee kosten respectievelijk €231.004 en €262.562. Zoals je misschien al kunt aflezen aan de typeaanduidingen, is de SL 43 de enige SL met achterwielaandrijving op de prijslijst. Ondanks het feit dat je minder cilinders en vermogen hebt, legt de 43 dankzij de viercilinder en het ontbreken van de vierwielaandrijving 140 kilo minder in de schaal dan de 55. Dat is mooi meegenomen.

Blijvend onderscheid

Aan de buitenkant kun je niet simpelweg volstaan met het verwijderen van de typeplaatjes om te verbloemen dat het de instapper is. De SL 43 heeft namelijk een andere voor- en achterbumper dan zijn beter bedeelde broers, waarbij in de achterbumper vier ronde in plaats van trapeziumvormige uitlaatsierstukken zitten. Mercedes-AMG heeft wel het ‘V8 Stylingpakket Exterieur’ à €3.509 op de optielijst staan, maar in tegenstelling tot wat die naam doet vermoeden, verdwijnt het uiterlijke onderscheid met de achtcilinders daarmee niet. Wel krijg je onder meer een zilverkleurig inzetstuk in de achterbumper.

De SL 43 is standaard gespoten in de unilak ‘Zonnegeel’ en rolt op 19-inch tienspaaks wielen. Geen fan van het geel? Dan kun je kosteloos kiezen uit vijf andere metallic lakkleuren, of tegen bijbetaling gaan voor het Manufaktur-kleurenpalet. Ook voor de wielen heb je tegen betaling een aardig ruime keuze uit andere wieldesigns, waarbij 21-inch het maximale formaat is. De softtop is standaard uitgevoerd in het zwart, maar voor €484 kun je ook kiezen uit een rood of grijs dakje. Verder is de SL vanbuiten aardig compleet dankzij zaken als ledkoplampen met ‘Digital Light’, Keyless Go, parkeersensoren rondom met achteruitrijcamera en automatisch dimmende en elektrisch inklapbare zijspiegels.

Het roer om

Binnenin gooide Mercedes-AMG voor deze nieuwe SL de boel radicaal op de schop. De cabriolet is namelijk geen tweezitter meer, maar een ‘2+2’ met een klein achterbankje. Ook het grote 11,9-inch Oled-touchscreen dat de middenconsole domineert en draait op het MBUX-besturingssysteem, is nieuw voor de SL, maar was al bekend van andere Mercedessen. Voor de neus van de bestuurder zit een digitaal instrumentarium. Wat uniek is voor de SL, is dat je het centrale touchscreen desgewenst kunt kantelen om zo de lichtinval te beperken. Verder kun je je telefoon standaard draadloos opladen en is ook het Smartphone-integratiepakket met Apple CarPlay en Android Auto altijd aanwezig.

De standaard elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie zijn bekleed met lederlook-stof en glimmend zwarte sierdelen. Dankzij Airscarf-halsverwarming en stoelverwarming hoef je bij kouder weer gelukkig niet te verkleumen. Alleen een verwarmd stuurwiel behoort niet tot de standaarduitrusting van de SL 43, maar is onderdeel van het €8.276 kostende Premium-pakket. Daar krijg je dan wel meteen spullen als sfeerverlichting in 64 kleuren, een Burmester-audiosysteem, nappaleren bekleding en een 360-graden parkeercamera bij. Nog niet voldoende luxe? Het Premium Plus-pakket biedt voor €13.279 extra verwennerij in de vorm van multicontourstoelen met verkoeling en verwarming, een head-up display en navigatie met Augmented Reality.

Op naar twee ton

De Premium en Premium Plus-pakketten verraden al dat er ondanks de rijke standaarduitrusting nog voldoende te wensen over blijft op de SL. Adaptieve cruisecontrol is bijvoorbeeld niet standaard aanwezig, maar is onderdeel van het Rijassistentiepakket (€2.940). Een dodehoekassistent, een automatische noodrem en lane assist zijn overigens wél altijd aanwezig. Een andere noemenswaardige optie voor de SL is het AMG Dynamic Plus-pakket. Voor de lieve som van €4.900 krijg je een met 10 mm verlaagd onderstel, een elektronisch sperdifferentieel op de achteras en stelt Mercedes-AMG de rijmodus ‘Race’ beschikbaar.

Al met al kun je, als je helemaal losgaat op de optielijsten, de grens van twee ton makkelijk doorbreken voor de SL 43. Standaard zit de cabriolet al behoorlijk goed in zijn spullen, maar eerlijk is eerlijk: dat mag ook wel voor zijn vanafprijs.