Lamborghini Urus – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Vorige week presenteerden we op deze plek de Volkswagen Taigo , de goedkoopste en kleinste 'SUV-Coupé' van het Volkswagen-gamma. Vandaag bezoeken we de andere kant van het aanbod, en wel dat van zustermerk Lamborghini. Maar uiteraard wel in basisvorm.

Lamborghini Urus - €312.975

Basisuitvoeringen zijn sowieso zeldzaam, maar bij een auto als de Lamborghini Urus bestaat deze uitvoering uitsluitend in theorie. De Urus die je hier ziet, zal dus vermoedelijk nooit echt het daglicht zien. De basis-Urus heet simpelweg ‘Urus’ en kost inmiddels heel wat meer dan de €278.844 die bij de introductie werd gecommuniceerd. Voor €312.975 krijg je in ieder geval wel het volledige snelheidspotentieel, want iedere Urus krijgt standaard een beul van een biturbo-V8 met 650 pk mee. Van 0 naar 100? 3,6 seconden, en de top ligt op 305 echte kilometers per uur.

Aan de buitenzijde zien we natuurlijk geen wieldoppen of halogeenkoplampen, maar toch is wel duidelijk dat dit een relatief eenvoudige Urus is. Zo laten de 21-inch wielen zowaar wat ruimte voor een band van enige betekenis en schittert het panoramadak in afwezigheid. Ook zijn alle ruiten even doorzichtig, wel zo fraai. Dat dakrails ontbreken vindt schrijver dezes ook bepaald geen nadeel, al is het wel opvallend dat de Taigo deze ‘hendels’ wel standaard heeft.

Als het gaat om kleur, valt er een heleboel te kiezen. Uit een aanbod van maar liefst 13 carrosseriekleuren kan zonder bijbetalen worden gekozen. Daarnaast is er nog keuzen uit tal van 'Ad Personam'-tinten, waarvoor uiteraard wel een forse meerprijs wordt betaald . Bumper-accenten en wielkastranden zijn standaard uitgevoerd in zwarte kunststof, waar veel Urus-kopers ervoor kiezen om deze onderdelen uit te laten voeren in hoogglans zwart of de carrosseriekleur. Dat is in de praktijk trouwens opvallend vaak hetzelfde.

Off-road-standen

Bij het instappen zuigt de deur zichzelf in het slot, want ‘soft close’ is zowaar standaard. Het interieur staat in schril contrast met de buitenkant, want het is standaard uitgevoerd in zwart. Uiteraard leer, al kan er nog (riant) worden bijbetaald voor nog meer koeienhuid. De voorstoelen zijn standaard verwarmd en 12-voudig elektrisch verstelbaar. Een digitaal instrumentarium, een head-updisplay en navigatie zijn standaard. Een ongetwijfeld best prima audiosysteem ook, maar voor een 'premium' luisterervaring moet worden gekozen tussen een van de twee optionele pakketten. Dat geldt ook voor luxe 'fratsen' als een verwarmd stuurwiel, achterbankverwarming, stoelventilatie of een massagefunctie. Lamborghini vraagt zelfs geld voor een uitgebreid pakket sfeerverlichting, al vermeldt het verhaal helaas niet of er standaard een eenvoudige variant wordt toegepast.

De opvallende ‘hendel’ waarmee je de Urus in een andere rijmodus kunt zetten, ziet er in dit geval wat kaal uit. Dat komt doordat de echte terreinstanden ontbreken, want die zijn optioneel. Op de snelweg kan je super-SUV wel lekker uit de voeten, want een ‘Highway Assistance Package’ met onder meer adaptieve cruisecontrol en een rijstrookhulp is standaard. Wel zul je zelf moeten inparkeren en moeten de boodschappen even op straat worden gezet om de klep te openen. De klep is namelijk wel elektrisch, maar ontbeert de handige ‘handsfree’-functie waarmee hij gevoelig wordt voor een schop onder de kont.