Het gaat Toyota behoorlijk voor de wind. Het heeft in augustus wereldwijd meer auto's verkocht en behaalde in tegenstelling tot andere Japanse merken ook in Europa fraaie verkoopresultaten.

Nissen en Mazda zagen hun verkopen in augustus stevig teruglopen. En Toyota? Dat verkocht in augustus juist meer auto's dan in dezelfde maand vorig jaar. Toyota en Lexus samen verkochten in augustus in Europa 76.501 auto's. Dat waren er 4,8 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. 5.126 stuks daarvan waren een Lexus (+2,8 procent).

Kijken we naar de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar, dan noteren de twee merken samen in Europa een verkoopstijging van 1,7 procent (782.486 auto's). Daarvan waren er 53.014 stuks (+7,3 procent) een Lexus. Volgens Toyota heeft het zijn mooie resultaten onder meer te danken aan toegenomen Yaris-verkopen. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijven de Toyota- en Lexus-verkopen overigens wel achter bij vorig jaar, over de eerste acht maanden van dit jaar met respectievelijk 3,2 en 13,5 procent.

Wereldwijd verkochten Toyota en Lexus in augustus 844.962 auto's. Dat waren er 2,2 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Over de eerste acht maanden van dit jaar verkochten Toyota en Lexus samen 6.903.693 auto's, vijf procent meer dan in diezelfde periode van 2024. Van die ruim 6,9 miljoen auto's waren er 582.467 stuks een Lexus (+5,1 procent). Meer cijfers: in Azië verkochten Toyota en Lexus 2,09 miljoen auto's (+4,3 procent) waarvan 1,14 miljoen in China. In de Verenigde Staten verkochten de merken dit jaar al 1,68 miljoen auto's. Daarmee is de VS met afstand de grootste afzetmarkt voor Toyota en Lexus.

De resultaten van Daihatsu en bedrijfswagenmerk Hino zijn in bovenstaande cijfers niet meegenomen. Voor wie die van Daihatsu wil weten: Daihatsu verkocht in augustus wereldwijd 47.014 auto's. Dat waren er 8,1 procent minder dan in augustus vorig jaar. In de eerste acht maanden van dit jaar verkocht Daihatsu 431.667 auto's. Dat waren er maar liefst 35,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Elektrische auto's

Toyota en Lexus hebben in de eerste acht maanden van dit jaar wereldwijd 117.031 elektrische auto's verkocht, bijna 21 procent meer dan in dezelfde periode van 2024. Slechts 469 daarvan vonden in Japan een baasje (-71 procent). 124.982 van alle Toyota's en Lexussen die dit jaar zijn verkocht, waren een plug-in hybride (+28 procent) terwijl 111.461 exemplaren een mild-hybride aandrijflijn hadden (+130 procent). Maar liefst 2,94 miljoen van de 6,9 miljoen dit jaar verkochte auto's van de merken hadden een hybride aandrijflijn zonder stekker.

Toyota geeft geen inzicht in wat de populairste merken en modellen afgelopen periode waren, al durven we te wedden dat de Toyota RAV4 weer aan kop gaat. Daarvan werd onlangs een compleet nieuwe generatie gepresenteerd, al is de levering daarvan in Nederland nog niet begonnen.

Toyota en Lexus in Nederland

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er in Nederland 17.244 nieuwe Toyota's geregistreerd. Dat waren er 16 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. In dezelfde periode zijn er juist meer nieuwe auto's van Lexus in Nederland gekentekend dan in dezelfde periode vorig jaar: 823 versus 643 stuks (+27 procent). Die toename komt voornamelijk voor rekening van de NX en de elektrische RZ.