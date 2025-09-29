Ga naar de inhoud
Klein lichtpuntje voor Nissan, maar Europese verkopen blijven beroerd

De zoveelste min

Nissan Micra 2025 exterieur
Lars Krijgsman

Nissan zit midden in een heftig hervormingsplan. Diverse fabrieken worden gesloten en enorme besparingen zijn noodzakelijk om de financiën weer op orde te krijgen. Ondertussen wil het met de verkopen nog niet lukken, vooral niet in Europa.

Hoewel Nissan in korte tijd zowel de Micra als Leaf een volledig nieuwe generatie gaf, gaat het achter de schermen al tijden niet zo lekker. Nissan is druk met het sluiten van fabrieken, ontslaan van medewerkers en tracht diverse processen te stroomlijnen om het financiële plaatje weer goed te krijgen. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht het 5,7 procent minder auto's dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is er een klein plusje.

Zo verkocht Nissan in juli wereldwijd 0,5 procent meer auto's dan in diezelfde maand vorig jaar. In augustus was het resultaat nog iets beter. Nissan verkocht in augustus wereldwijd 251.081 auto's. Dat waren er 2,8 procent meer dan in augustus vorig jaar. Er lijkt dus weer wat groei in te zitten, maar niet overal. De verkooptechnische aftakeling is in Europa alleen maar versterkt. In juni en juli zag Nissan zijn verkopen in Europa met achtereenvolgens 7,6 en 9,1 procent dalen ten opzichte van diezelfde maanden vorig jaar. In augustus verkocht Nissan in Europa maar liefst 13,6 procent minder auto's dan in augustus vorig jaar. Het gaat in totaal om 14.698 auto's.

In Noord-Amerika (VS, Canada en Mexico) verkocht Nissan in augustus 113.499 auto's, bijna 11 procent meer ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. In China namen de verkopen zelfs met 19,4 procent toe (58.756 auto's). In thuisland Japan was er weer sprake van een stevige dip. Daar verkocht Nissan in augustus 22,2 procent minder auto's (25.347 stuks) dan in augustus vorig jaar.

Nissan

