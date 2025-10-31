Toyota C-HR met kleine aanpassingen en iets hogere prijzen
Klaar voor 2026
De Toyota C-HR is klaar voor 2026. De C-HR van het nieuwe modeljaar biedt meer keuze en is marginaal duurder geworden.
Begin oktober voerde Toyota een modeljaarupdate door op de C-HR. De Toyota C-HR werd op een handjevol kleine punten aangepast, maar van een facelift was natuurlijk geen sprake. De C-HR Hybrid 140 is er vanaf nu ook als GR Sport. Fijn voor wie wel de sportievere uitstraling wil, maar niet direct voor een plug-in hybride C-HR wil gaan waaraan die uitvoering eerder was voorbehouden. Toyota introduceerde verder een een stel nieuwe lekkleuren en een nieuwe Black Edition die alles behalve kleur aan de cross-over toevoegt.
De Toyota C-HR is er als 140 pk sterke Hybrid 140 en als Plug-in Hybrid 220 met 223 pk. De Hybrid 200 verdween begin dit jaar uit het leveringsgamma en keert voor het modeljaar 2026 niet terug. Fijnslijpen op detailniveau dus. Geen wonder dat de prijzen nauwelijks zijn gewijzigd. Over de gehele linie gaan de prijzen met maximaal enkel honderden euro's omhoog. De complete prijslijst vind je hieronder.
Prijzen Toyota C-HR - november 2025
|Aandrijflijn
|Vermogen
|Uitvoering
|Vanafprijs
|Hybrid 140
|140 pk
|Active
|€36.295
|Hybrid 140
|140 pk
|Dynamic
|€39.795
|Hybrid 140
|140 pk
|Executive
|€44.595
|Hybrid 140
|140 pk
|Black Edition
|€44.995
|Hybrid 140
|140 pk
|GR Sport
|€45.895
|Plug-in Hybrid 220
|223 pk
|Active
|€39.995
|Plug-in Hybrid 220
|223 pk
|Dynamic
|€41.595
|Plug-in Hybrid 220
|223 pk
|Executive
|€45.995
|Plug-in Hybrid 220
|223 pk
|Black Edition
|€46.995
|Plug-in Hybrid 220
|223 pk
|GR Sport
|€47.995
|Plug-in Hybrid 220
|223 pk
|Premium
|€49.995