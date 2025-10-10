De samenwerking tussen Toyota en Subaru op EV-gebied levert een grappige parallelle situatie op aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Toyota’s C-HR doet aan de overkant van die plas namelijk precies wat Subaru’s Outback hier doormaakt.

Laten we aan de overkant van de oceaan beginnen. De eerste generatie van de Toyota C-HR was een paar jaar leverbaar in de VS en Canada, maar verdween in 2022 van de markt. De huidige, tweede generatie van de C-HR is dan ook nooit in Amerikaanse trim verschenen, en toch krijgen de Amerikanen en Canadezen nu weer een Toyota C-HR. Het gaat om de auto die wij hier Toyota C-HR+ noemen. Een volledig elektrische compacte SUV dus, die ook bestaat als Subaru Uncharted en weinig meer is dan een ingekorte versie van de bZ4X/Solterra.

‘Lekker boeiend’, horen we je denken. Wat kan ons het immers schelen wat die Amerikanen allemaal wel of niet aan compacte Toyota’s voorgeschoteld krijgen? Even geduld nog, beste lezer, want daar komen we nu op. Terwijl Toyota in de VS namelijk de C-HR laat opvolgen door een elektrische auto met die naam, doet het eerdergenoemde Subaru dat twee klasses hoger met de Outback in Europa. De geheel nieuwe Subaru Outback wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste Outback die hier niet leverbaar zal zijn. In plaats daarvan krijgen wij de Subaru E-Outback. Die auto heet in de VS Trailseeker, bestaat ook als bZ4X Touring en is in feite niets meer of minder dan een langere versie van de bZ4X/Solterra.

Ondanks de opvallende overeenkomst tussen de twee gebeurtenissen, zijn de redenen voor deze besluiten natuurlijk wel heel anders. In de VS is kennelijk geen markt voor een compacte, hip gelijnde cross-over met hybridetechniek, terwijl de benzine-Outback in Europa geen toekomst heeft vanwege zijn relatief hoge verbruik en CO2-uitstoot. Dat zegt eigenlijk alles wat je over beide automarkten moet weten.