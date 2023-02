TotalEnergies komt met prijsplafond voor brandstof in Frankrijk

TotalEnergies voert de rest van 2023 een prijsplafond voor diesel en benzine in Frankrijk. De aanbieder zal niet meer dan €1,99 per liter vragen, tenzij het gaat om premium-brandstoffen.

Goed nieuws voor de klanten van TotalEnergies in Frankrijk. Wat er ook gebeurt met de olieprijzen dit jaar; de benzine- en dieselprijzen zullen bij de tankstations van de oliemaatschappij niet boven de €1,99 per liter stijgen. Dat kondigde Patrick Pouyanne, topman van het bedrijf, gisteravond aan op de nationale televisie in Frankrijk. Het prijsplafond geldt alleen voor de reguliere varianten van diesel en benzine, dus niet voor de 'hoogwaardiger' Excellium-benzine en -diesel van het merk.

Terwijl de brandstofprijzen in Nederland nog altijd verlaagd worden door een tijdelijke accijnsreductie, werd in Frankrijk op 1 januari de accijnsverlaging opgeheven. Mede daardoor liggen de benzineprijzen er momenteel tegen de €2 per liter. Diesel is ongeveer €0,20 per liter goedkoper. Vooralsnog heeft de belofte van Pouyanne dus weinig tot geen effect. Hogere brandstofprijzen later in het jaar behoren echter tot de mogelijkheden, maar bij TotalEnergies in Frankrijk zullen ze in 2023 nooit exorbitant worden. Het merk heeft ruim 3.000 tankstations in het land.