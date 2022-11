Premier van Frankrijk wil geen snelheidsverlaging op snelwegen

De discussie over het verlagen van de maximumsnelheid op de Franse snelwegen duurt alweer een paar jaar, maar het lijkt erop dat die nu de kop worden ingedrukt. Niemand minder dan de in mei aangestelde premier Elisabeth Borne, na president Emmanuel Macron de hoogste politieke functionaris van Frankrijk, zegt dat de verlaging er niet komt. Dat stelt ze in een interview met het Franse BFM TV. Best opmerkelijk, want toen ze nog minister van Verkeer was, was ze nog vóór een verlaging.

Daar komt ze nu op terug. Hoewel het terugdringen van de stikstof- en CO2-uitstoot door het wegverkeer ook op de Franse agenda staat, denkt Borne niet langer dat verlaging van de snelheidslimiet op de snelwegen de juiste oplossing is. Het zou volgens haar te veel Fransen te veel extra reistijd opleveren, waardoor een 130-km/h-verbod onwenselijk is. Wel acht ze het belangrijk om de bevolking te informeren over de voordelen van 110 km/h rijden ten opzichte van 130 km/h.