Top 10: dit zijn de voordeligste elektrische SUV's

Met de toevoeging van de EV320-versie is Jaguars i-Pace in één klap bijna 16.000 euro goedkoper geworden. Daarmee treedt de auto ook toe tot de top 10 van de voordeligste elektrische SUV’s, een lijst die doorlopend in beweging is.

Welke thema’s zijn momenteel ‘hot’ in autoland? Stel die vraag aan willekeurige autokenners en de kans is groot dat achtereenvolgens ‘elektrisch rijden’ en ‘SUV’s’ worden genoemd. SUV’s zijn wereldwijd de trend van nu, terwijl EV’s in minstens als zeer belangrijk toekomstperspectief worden gezien. Tot een daadwerkelijk verkoopsucces komt het op dit moment nog niet overal, maar in Nederland is dat natuurlijk wel het geval.

Subjectief

Wie de elektrische aandrijflijn combineert met een SUV-koets én een behapbaar prijskaartje, heeft momenteel dan ook bijna zeker een succesnummer in huis. Dat bracht ons tot de gedachte om eens in kaart te brengen wat nu eigenlijk de voordeligste elektrische SUV’s zijn, maar daar hoort wel een belangrijke disclaimer bij. De term ‘SUV’ laat zich namelijk niet altijd even makkelijk afbakenen. De eerdergenoemde i-Pace is met z’n futuristische koets bijvoorbeeld een unieke tussenvorm. Ook een auto als de Kia Niro is eerder een cross-over, maar scharen we nu toch onder deze categorie. Enige subjectiviteit is in dezen onvermijdelijk, dus het verzoek is om ons op een zo vriendelijk mogelijke manier af te slachten als de lijst in jouw ogen niet klopt.

Ook zijn we uitgegaan van de basisversies. De Hyundai Kona wordt hier dus alleen in z’n verse 39 kWH-trim gepresenteerd, terwijl ook de 64 kWh-versie in aanmerking komt. In dit geval gaat het om de beste deal, dus concentreren we ons op de instapper.

Tot slot beperken we ons tot auto’s die nog dit jaar leverbaar zijn. In sommige gevallen is dat niet met 100 procent zekerheid te zeggen, maar in alle onderstaande gevallen belooft de fabrikant dat aflevering voor de jaarwisseling tot de mogelijkheden behoort. Alle onderstaande auto’s zouden dan ook in aanmerking moeten komen voor 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro van de aanschafprijs.

Zelfde bereik

Het mooie van de i-Pace EV320 is dat de auto weliswaar minder vermogen biedt, maar wel z’n actieradius behoudt. De nieuwe instapversie kan in theorie gewoon 470 km rijden op een volle accu, net als de veel duurdere EV400. Met een vanafprijs van €65.990 komt de i-Pace met z’n nieuwe driefasenlader binnen op een negende plek in de onderstaande lijst. Helaas is de voordeligste versie, de 50 quattro, tijdelijk niet leverbaar. Daarom is €71.500 momenteel de basisprijs van Audi’s elektrische SUV, waarmee de auto het evengoed net tot de top 10 weet te schoppen.

Knalaanbieding

Toch blijven de Jaguar en de Audi natuurlijk prijzige auto’s. Er zijn heel wat elektrische SUV’s op komst, dus de verwachting is dat deze twee de lijst rap zullen verlaten. Een auto die z’n plek vermoedelijk nog even mag houden, is de MG ZS EV. Met een prijs van €30.985 is en blijft de Chinese SUV met een Britse naam dé knalaanbieding van elektrische-auto-land, en niet eens alleen op SUV-gebied. Bovendien blijft hij met z’n actieradius van 263 km de nummer 2, de Mazda MX-30, riant voor. Toch is het juist die beperkte actieradius die Mazda’s hoogwaardige nieuwkomer z’n relatief vriendelijke prijs bezorgt.

Plek 3 is voor een relatieve oudgediende in EV-land, de Hyundai Kona. In dit geval gaan we zoals gezegd echter niet voor de welbekende 64 kWh-variant. Met 39 kWh komt de Kona alsnog 305 km ver, maar kost de auto bijna 5 mille minder dan de voordeligste versie met de grote batterij.

Ruimer voor minder

De plaatsen 4 en 5 zijn voor twee nieuwkomers van PSA met dezelfde. De DS 3 Crossback E-Tense is als premium-optie uiteraard wat duurder dan de Peugeot e-2008, maar het moet gezegd dat die Peugeot eveneens een bijzonder hoogwaardig interieur heeft. Bovendien is de 2008 een stuk ruimer dan zo’n DS 3.

Glad ijs

Bij de zesde plek begeven we ons op glad ijs. De Kia Niro hoort als publiekslieveling van Nederland zonder meer op de lijst, maar Kia heeft ook nog de e-Soul in huis. Die auto is er in tegenstelling tot de Niro wel met het 39 kWh-accupakket en is dus een stuk voordeliger, maar voldoet volgens uw scribent toch net niet aan de eisen voor de term ‘SUV’. Het is meer een hoge, aparte hatchback, maar we noemen graag dat zo’n e-Soul met een prijs van €33.995 tegenwoordig een uitstekende aanbieding is. De Niro kost bijna 45 mille, maar heeft met 455 km dan wel bijna de grootste actieradius van de hele lijst.

Directe concurrenten

Met de UX300e voert Lexus argumenten aan die ook Mazda noemt als het om actieradius versus wagengewicht gaat. Ook bij de Lexus is het bereik dus beperkt, al hoeft de auto zich in dit gezelschap niet te schamen met dik 300 km. De ‘premium’ Lexus is bovendien wel even 10.000 euro voordeliger dan z’n directe rivaal van Volvo, de XC40 Recharge. Diens extra actieradius kost daarmee zo’n 100 euro per kilometer, al zijn er natuurlijk meer verschillen tussen de twee.

Verandering op komst

Positie Auto Prijs Actieradius* 1. MG ZS EV € 30.985,00 263 km 2. Mazda MX-30 € 33.990,00 200 km 3. Hyundai Kona Electric** € 36.795,00 305 km 4. Peugeot e-2008 € 40.930,00 320 km 5. DS3 Crossback E-Tense € 43.290,00 320 km 6. Kia e-Niro € 44.995,00 455 km 7. Lexus UX300e € 49.990,00 > 300 km 8. Volvo XC40 Recharge € 59.900,00 > 400 km 9. Jaguar i-Pace EV320 € 65.990,00 470 km 10. Audi E-Tron 55 quattro € 69.950,00 401 km

*Volgens de WLTP-opgave

**Er is ook een 64 kWh-versie, die minimaal €41.595 kost

Wie persé 8 procent bijtelling wil, moet nu snel gaan bestellen, maar toch zijn er genoeg redenen om tot 2021 te wachten. In de nabije toekomst kunnen we namelijk heel wat nieuwkomers verwachten in dit deel van de markt. Zo presenteert Skoda zeer binnenkort de Enyaq iV en is de verwachting dat de levering van de Tesla Model Y volgend jaar ook in Europa van start gaat. Dan is er ook nog de Ford Mustang Mach-E, een even veelbesproken als veelbelovende auto.