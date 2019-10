Tokyo Auto Show wordt pretpark

Het klassieke fenomeen autoshow is de laatste jaren flink aan het inboeten aan populariteit, maar de grootste Japanse beurs, de Tokyo Auto Show, weigert zich gewonnen te geven en gooit het dit jaar over een heel andere boeg. Show, spektakel en zelfs een soort Japanse Conchita Wurst moeten de show nieuw leven inblazen.

Akio Toyoda, topman van Toyota en de nieuwe voorzitter van de Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) die de Tokyo Auto Show organiseert, is niet van plan lijdzaam toe te zien hoe 'zijn' beurs wordt meegezogen in de teloorgang die de andere internationale autobeurzen de afgelopen jaren ondergaan. De aanstaande editie van de grootste autobeurs van Japan moet een soort automobiel Disneyland worden, zegt Toyoda tegen Automotive News Europe: "We willen een themapark maken voor het hele gezin. Dit evenement moet de blikvelden verbreden." De nieuwe formule moet niet alleen de neerwaartse trend stoppen, maar zelfs het bezoekersaantal voor het eerst in jaren weer boven het miljoen trekken. Ter vergelijking: in 2013 kwamen er nog 902 duizend mensen op de beurs af, in 2017 waren dat er nog maar 771 duizend.

Behalve de hoge bezoekersdoelstelling heeft de organisatie nog een paar fikse hobbels te nemen. Zo wordt een deel van het gebouw op dit moment vertimmerd voor de Olympische Spelen van 2020, waardoor Daihatsu, Subaru en Toyota genoegen moeten nemen met een noodlocatie verderop, die met pendelbussen bereikbaar is. Verder is het aantal grote westerse merken beperkt tot Mercedes-Benz en Renault.

Grootheden uit de showbizz, gamingwedstrijden, drone-races, driftdemonstraties, travestie: niets lijkt gek genoeg om de massa's weer de beursvloer van het Tokyo Big Sight-complex op te krijgen. Gezicht van de promo-campagne is Matsuko Deluxe, een gezette, als vrouw verklede, homoseksuele columnist die in Japan razendpopulair is. Maar ook serieuzere 'out of the box'-thema's komen voorbij. Zo zijn er vliegende auto's en Toyota's maanwagentje te bewonderen.

Toyoda refereert aan de situatie in de Verenigde Staten, waar steeds meer autofabrikanten hun nieuws uit Detroit weghalen om het op de CES in Las Vegas, een elektronicabeurs, te onthullen. Dit tekent de interactie tussen verschillende industrieën: Tokyo moet óf veranderen, óf afsterven, aldus de topman. Ook een autoshow is een keer toe aan een modelwissel, besluit Toyoda.

JAMA lijkt brood in die denkwijze te zien. Normaal gesproken wisselt het voorzitterschap elke twee jaar, maar de organisatie heeft nu al besloten Toyoda tot 2022 aan het roer te houden.