Honda Jazz laat zich zien

Honda laat voor de eerste keer zelf een stukje van zijn nieuwe Jazz zien. Tijdens de Tokyo Motor Show aanschouwen we de auto in levenden lijve.

Honda liet onlangs al weten dat de verse Jazz een groot deel van de beursstand in Tokio opeist. Nu laat het merk voor het eerst een stukje van de auto zien. Op de wat schimmige foto komt de voorkant grotendeels naar voren. Zoals spionagefoto’s al lieten zien, is het model van top tot teen in het nieuw gestoken. De teaser geeft een glimp prijs van meer details, zoals de verlichting rondom. Zo op het eerste oog heeft die veel weg van Kia’s nieuwste modellen. Aan de voorkant steekt de grille een stuk uit evenals de onderlip van de bumper.

Opvallend zijn verder de raampartijen met vier zijruiten aan weerszijde en de haaienvin op het dak. Op de Europese prijslijst komen we alleen hybride-aandrijflijnen tegen. Zoals gezegd debuteert de auto in Tokio, maar gelijktijdig (waarschijnlijk) ook in onze eigen hoofdstad. In Amsterdam wordt op 24 oktober namelijk een evenement gehouden in het teken van Honda’s elektrische vooruitblik. We kunnen ons voorstellen dat de Honda Jazz dan ook een hoekje van de zaal toegewezen krijgt.