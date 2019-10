Daihatsu toont knotsgekke kant in Tokio

Daihatsu is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een hele reeks kei-cars, naar Europese begrippen minuscule stadsauto's die het merk onder andere bouwt voor moederbedrijf Toyota. Tussen die fiscaal interessantere auto's voor de Japanse markt zitten soms zeer eigenwijze snuiters en dat heeft tot gevolg dat ook de concept-cars die op die modellen vooruitblikken veelal bijzonder markant zijn. Daihatsu plakt de namen Icolco, TsumuTsumu, WaiWai en WakuWaku op zijn nieuwkomers en daarmee is de toon natuurlijk direct gezet. En nee: die laatste is niet vernoemd naar de gelijknamige Nederlandse televisiequiz.

We beginnen met de Icolco, een piepklein personenbusje dat dient als autonoom vervoer voor 'de laatste 1,5 kilometer' van je woon-werkverkeer. Het wagentje en zijn passagiers worden intern gezelschap gehouden door Nipote, een robotachtige assistent waar je tegen kunt praten en die in staat is allerhande informatie te geven.

Dan is er de TsumuTsumu, het kleine groene werkpaard op deze foto's. Het lijkt een showauto te zijn die weergeeft hoe Daihatsu een 'Hijet van de toekomst' voor zich ziet. Ook hier zitten de bestuurder en de bijrijder bovenop de vooras, maar de vorm waarin de auto is verpakt oogt stukken moderner. De opbouw van de showauto, die verschuifbaar is, biedt onderdak aan een drone en dat is natuurlijk helemaal 2020.

De WaiWai is de concept-car die het knuffelgehalte van Daihatsu's Tokyo-line-up opkrikt. De van 'zelfmoorddeuren' voorziene compacte MPV beschikt over drie rijen, twee stoffen schuifdaken en een opmerkelijk huiselijk interieur compleet met stoffen afwerking, tapijt én een cactus op het dashboard. Het brede digitale instrumentarium en de origineel vormgegeven middenconsole die aan de stuurkolom verbonden lijkt te zitten, zorgen voor een opvallend contrast. Het geheel is overigens verpakt met een koets die enigszins doet denken aan die van de Fiat 500L.

De laatste showauto is de WakuWaku, een concept-car waarvan men bij Suzuki misschien wel slapeloze nachten krijgt. Of de auto in productie gaat, is niet zeker. Wél is zeker dat de WakuWaku net als de (Japanse) Jimny een zeer hoekige kei-offroader is die ondanks zijn stoere details een hoge aaibaarheidsfactor heeft. Daarbij is de WakuWaku ook nog eens voorzien van vier portieren én van een slim opbergvak in het dak. Wat wil een mens nog meer.