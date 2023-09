Toenemende verkoop elektrische auto stuwt omzet autobranche

Bedrijven in de Nederlandse autobranche hebben in het tweede kwartaal van dit jaar aanzienlijk meer omzet gedraaid dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag vrijgeeft.

De auto- en motorbranche harkte in het tweede kwartaal van dit jaar 33,7 procent meer geld binnen dan in datzelfde kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS komt dit vooral door een toename van de verkoop van elektrische auto's, maar ook doordat er veel backorders weggewerkt worden én natuurlijk doordat de prijzen van voertuigen de laatste tijd sterk is toegenomen. De sterkste omzetstijging werd volgens het CBS behaald door de deelbranche handel en reparatie van personenauto's. Daar nam de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 49,1 procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Nederlandse auto-importeurs zagen hun omzet in het tweede kwartaal toenemen met 29,2 procent. In de deelbranche handel in auto-onderdelen werd 8,2 procent meer omzet gedraaid dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Hoewel de omzetcijfers prima zijn, is het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche volgens het CBS relatief laag. Ook heeft de auto- en motorbranche te kampen met een personeelstekort. Uit cijfers van het CBS blijkt dat zo'n 47 procent van de bedrijven in de auto- en motorbranche aan het begin van het derde kwartaal aangeven een tekort aan personeel te hebben. Dit percentage is wel gezakt, aan het begin van het tweede kwartaal lag het immers nog op 53 procent. Dat blijkt ook uit het aantal vacatures auto- en motorbranche. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er nog zo'n 9.300 vacatures, in het eerste kwartaal 8.400.