Tipje van de sluier Kia Stinger facelift

Eerder vandaag spraken we met de nieuwe designchef van Kia, de onder meer van BMW afkomstige Karim Habib. Hoewel we het vooral over zijn plannen met zijn nieuwe merk in de breedte hadden, vertelde hij ook wat over de gefacelifte Stinger waar we afgelopen vrijdag spionagebeelden van hadden.

Sinds afgelopen herfst staat de Canadees-Libanees Karim Habib aan het hoofd van de designstudio's van Kia. Via videoconferencing spreken we hem in Korea over de koers die hij de komende jaren wil uitzetten met zijn nieuwe merk. Daarin speelt de Stinger een bescheiden rol, maar toch wil hij wel kort ingaan op de spionagefoto's die we afgelopen vrijdag op deze site toonden:

“Hij is inderdaad al een tijdje klaar en komt er dan ook snel aan. We hebben vooral kleine verbeteringen aangebracht, in grote lijnen is de auto al goed zoals hij er nu is. We hebben hem op een paar punten sterker geaccentueerd. Natuurlijk zijn we aan de slag gegaan met de koplampen. De Stinger is een vlaggenschip voor ons, dus het is belangrijk dat hij de nieuwste techniek aan boord heeft wat betreft de verlichting. Verder hebben we het sportieve karakter nog meer versterkt. Tegelijkertijd verandert de focus van het publiek richting EV’s en wij als merk gaan natuurlijk mee in dergelijke verschuivingen. Omdat de behoeftes van de kopers in dat proces veranderen, moet het concept van de Stinger mee veranderen. Maar de geest van een sportieve, en toch relatief betaalbare en op design gerichte auto, die moet naar mijn mening voortbestaan binnen het merk Kia.”

Het volledige interview met Karim Habib, waarin we uitvoerig ingaan op zijn visie op de toekomst van Kia en EV's in het bijzonder, staat binnenkort in AutoWeek.