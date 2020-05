Kia Stinger in faceliftvorm op pad

De Kia Stinger is zonder twijfel het exclusieve snoepje van de Kia-stal. Goed nieuws voor wie het model met ons weet te waarderen: er is een facelift onderweg, dus voorlopig lijkt de auto te blijven.

De Stinger is zonder twijfel Kia’s imagomaker, de auto die het rationele doelbewust inruilt voor een meer op liefhebbers gerichte aanpak. Dat Kia daarvoor niet een roadster of coupé, maar een vijfdeurs liftback inzet, maakt het verhaal eigenlijk alleen maar stoerder.

Het betekent ook dat de Stinger altijd een buitenbeentje zal blijven, maar dat weerhoudt Kia er niet van om de auto een tussentijdse facelift te geven. Naar goed Koreaans gebruik is de gefotografeerde auto zeer grondig gecamoufleerd. Het nieuws van vandaag is dan ook niet zozeer wát er verandert, maar meer dát er wat zal veranderen. Verwacht in ieder geval een ander gaasje in de grille en een net even anders gelijnde voorbumper. De kans dat de ledjes in koplampen en achterlichten anders worden geplaatst is groot, maar aan de vorm van de lichtunits wordt afgaande op deze beelden niet gesleuteld.

Aan de binnenzijde maakt de Stinger ongetwijfeld kennis met een nieuw infotainmentsysteem en een breder scherm, want op dat vlak heeft Kia de laatste tijd de nodige vernieuwingen doorgevoerd. Ook een nieuw digitaal instrumentarium en een ander stuur behoren tot de meer voor de hand liggende opties.

In de wandelgangen wordt bovendien gefluisterd dat de Stinger (nog) meer vermogen krijgt, maar dat blijft voorlopig giswerk. Wel is duidelijk dat de meest begerenswaardige uitvoering – die met 3,3-liter V6 – in Nederland dankzij het bpm-stelsel ook na de facelift een wat al te dure jongen zal blijven. Ook de andere versies zijn trouwens geen hardlopers: in 'topjaar' 2018 zijn er nog dertig Stingers op Nederlands kenteken gezet, maar in 2020 zijn dat er tot nu toe niet meer dan twee.