Vernieuwde Kia Stinger 3.3 T-GDI V6 veel goedkoper

Kia zet de vorig jaar vernieuwde Stinger nu ook op de Nederlandse prijslijst. Het excentrieke vlaggenschip is alleen nog leverbaar met de machtige 3.3 V6. Die is direct een stuk goedkoper dan -ie ooit was. De Kia Stinger 3.3 T-GDI V6 is per direct te bestellen.

Kia stelde de vernieuwde Stinger vorig jaar in Zuid-Korea aan de wereld voor. De voor de Europese markt bestemde variant verscheen pas in september en vandaag is eindelijk bekend gemaakt wat-ie moet kosten. De Kia Stinger 3.3 T-GDI V6 heeft een vanafprijs van € 89.995. Dat is natuurlijk niet niets, maar de 366 pk sterke Koreaan is wel mooi dik 7 mille goedkoper dan -ie voor zijn facelift was. Die prijsdaling komt door een op papier lager verbruik, met een lagere bpm als gevolg.

De Stinger heeft in alle gevallen de 3.3 T-GDI V6 onder de kap, een benzinemotor met twee turbo's die 366 pk en 510 Nm via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeelt. Daarmee heeft de auto die in Nederland als Kia's absolute topmodel fungeert in 5,4 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok. Zijn topsnelheid ligt op 270 km/h. De 2.0 Turbo met 255 pk en de 200 pk sterke 2.2 diesel keren niet meer terug.

De herziene Stinger is niet wereldschokkend anders dan het model dat in 2017 werd gepresenteerd. Hij heeft gewijzigde ledkoplampen en achterlichten die voortaan met elkaar verbonden zijn door een ledstrip. Voorheen zat er tussen de units een reflecterende strip. Kia stelt onder meer ander 19-inch lichtmetaal en een nieuwe lakkleur beschikbaar (Ascot Green). Het materiaalgebruik in het interieur is volgens Kia verbeterd en de fabrikant monteert voortaan een 10,25 inch, in plaats van 8-inch display in de middenconsole. Eveneens een noviteit is een digitaal instrumentarium met een diameter van 7-inch. Kia bedeelt de Stinger verder met een nagenoeg randloze binnenspiegel en de optielijst wordt uitgebreid met sfeerverlichting met de keuze uit liefst 64 kleuren. Voor de stoelbekleding kan worden gekozen uit nappaleer dat is uit te voeren in de kleuren Saturn Black en Red. Nieuw is een suède-pakket voor het interieur. De veiligheidssystemen zijn uitgebreid met een noodremassistent die bij tegemoetkomend verkeer op een kruising bij links afslaan ook ook ingrijpt. De adaptieve cruisecontrol werkt voortaan samen met het navigatiesysteem en past automatisch zijn snelheid aan in bochten.

Kia lanceert direct een nieuwe uitvoering van de Stinger GT, de GT Pro. Die heeft onder meer met suède beklede sportstoelen, suède-afwerking op het dashboard en op de deurpanelen. In deze versie, waarvoor Kia € 92.490 rekent, vind je tevens rode gordels en rode stiksels. Daarnaast heeft de GT Pro een 360-graden-camera, Blind Spot View Monotor en een glazen schuif-/kanteldak. De GT zit overigens ook al behoorlijk in zijn spullen. Die heeft namelijk een uitgebreid audiosysteem met 15 luidsprekers, een head-up display, verwarmbare, ventileerbare én elektrisch verstelbare met nappaleer beklede voorstoelen, lederen bekleding en een elektrisch bedienbare achterklep.