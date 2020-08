Facelift voor Kia Stinger

De Stinger is - zeker als GT met 3.3 V6 - de absolute smaakmaker van Kia. De gelikt gelijnde vijfdeurs liftback werd in 2017 aan de wereld voorgesteld en blaast dit jaar dus al zijn derde kaarsje uit. Tijd voor een opfrisbeurt.

Aan de voorzijde verandert nagenoeg niets, Kia monteert hier slechts iets donkerder uitgevoerde led-koplampen. Interessanter zijn de wijzigingen aan de achterkant. Hoewel de vorm van de lichtunits hier net als aan de voorkant intact blijft, is de indeling van de units compleet nieuw. De twee lichtunits worden met elkaar verbonden door een over de gehele breedte van de bilpartij lopende led-balk. Bij het huidige model bestaat het rode element dat de lampen met elkaar verbindt puur uit een reflecterende strip. De units zelf zijn elk onder meer uitgerust met tien ledjes.

Kia geeft de Stinger niet alleen nieuwe 18- en 19-inch lichtmetalen wielen, maar ook een andere exterieurkleur. Daarnaast introduceert Kia twee nieuwe pakketten: het Dark Package en het Black Package, al lijkt dat laatste pakket alleen beschikbaar te komen op de Amerikaanse markt. Met het Dark Package wordt de Stinger onder meer aangekleed met glanzend zwarte afwerking in de diffuser en worden de uitlaateindstukken voorzien van zwarte opzetstukken. Interessanter zijn de wijzigingen die Kia in het interieur doorvoert. De vormgeving van het dashboard blijft in feite hetzelfde. Kia geeft de Stinger wederom een digitaal 7-inch display tussen de klokken in het instrumentarium, maar monteert verder een 10,25- in plaats van een 8-inch scherm dat bij het herziene infotainmentsysteem hoort. De binnenspiegel is gewijzigd en voortaan nagenoeg 'randloos'. Kia geeft de Stinger verder sfeerverlichting met de keuze uit 64 kleuren. Voor de stoelbekleding kan worden gekozen uit nappaleer dat is uit te voeren in de kleuren Saturn Black, Red en Beige.

Uitgebreide technische specificaties geeft Kia in een later stadium vrij. Het merk spreekt al wel van de komst van een nieuwe motorenlijst, dus ook dat belooft interessant te worden. Sinds de introductie van de Stinger zijn er in Nederland 45 exemplaren verkocht.