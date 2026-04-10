Tientallen Ierse tankstations leeg na dagenlang brandstofprotest

Blokkades dus geen aanvulling

Protesten tegen hoge brandstofprijzen in Ierland gaan hun vierde dag in, waardoor problemen bij de bevoorrading van tankstations toenemen. Demonstranten blokkeren onder andere brandstofdepots en een belangrijke raffinaderij.

Sinds dinsdag vinden protestacties in Ierland plaats. Het gaat om blokkades van drukke straten, snelwegen en opslagplaatsen voor brandstof. Ook belemmeren de acties de toegang tot havens. De Ierse brancheorganisatie voor brandstoffenleveranciers zei tegen de publieke omroep RTE dat bij honderd pompstations de brandstof al op is.

De actievoerders eisen dat de Ierse regering meer doet tegen de hoge brandstofprijzen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn benzine en diesel stukken duurder geworden. Volgens RTE is de Ierse regering van plan om vrijdag te overleggen met belangenbehartigers van de landbouw en de transportsector. Deze organisaties zijn niet formeel betrokken bij het protest.

Het is nog onduidelijk of leden van de protestbeweging ook aanschuiven bij het overleg. De protestbeweging is niet van plan de acties te beëindigen vanwege die gesprekken, zei vertegenwoordiger James Geoghegan. Deze actievoerders, die zich veelal online en in appgroepen organiseren, eisen onder andere een prijsplafond voor brandstof en het schrappen van een CO2-belasting.

De Ierse regering heeft de blokkades veroordeeld en stelt dat ze het land "gegijzeld" houden. De Ierse minister van Defensie, Helen McEntee, zei dat het leger paraat staat om te helpen bij het opbreken van de acties.

Dublin kondigde in maart een pakket van 250 miljoen euro aan om de brandstofkosten te verlagen, waaronder accijnsverlagingen voor benzine en diesel. Ook kunnen wegvervoerders een groter deel van de betaalde brandstofbelasting terugvragen.

(Op de foto een Audi Q7 in Ierland ter illustratie)

