Thomas, je bent 20 jaar oud en je rijdt in een Eend. Hoe is dat zo gekomen?

“Ik had zin in een nieuwe hobby en sleutelen leek me leuk. Daarom ben ik in 2024 op zoek gegaan naar een projectauto. Even heb ik nog aan een Volkswagen Kever gedacht, maar ik kwam al snel uit bij de Lelijke Eend. Het is gewoon een ontzettend leuke auto die technisch heel eenvoudig in elkaar zit. Je schroeft hem bijna volledig uit elkaar en kunt overal makkelijk bij. Het is net Lego. Daarnaast was de kennis over de Eend binnen handbereik. Mijn vader heeft vroeger samen met een vriend een Burton gebouwd en diezelfde vriend had ook een 2CV. Daardoor wist ik dat er altijd wel iemand was die kon helpen.”

Hoe was jouw exemplaar eraan toe?

“Die van mij is écht van een oud vrouwtje geweest. Toen ik hem kocht, maakte de eigenaresse zelf al grapjes daarover. Dat bleek overigens niet alles te zeggen, want later ontdekte ik dat ze vroeger autocoureur was geweest. Ze vond het belangrijk dat haar Eend terechtkwam bij iemand die er goed voor zou zorgen en niet bij een handelaar. Voor €4.800 mocht ik hem meenemen. Achteraf gezien was dat een nette prijs voor een 2CV in deze staat. Het motortje liep als een zonnetje en er zat al een gegalvaniseerd chassis onder, dus daaraan hoefde ik niets te doen. Met de carrosserie lag dat anders. Die was op verschillende plekken flink aangetast door roest. De hele zomervakantie van 2025 heb ik aan de Eend gewerkt. Gewoon op de gezamenlijke oprit bij ons thuis. Dat betekende niet alleen regelmatig mijn moeder lief aankijken, maar ook de buren. Gelukkig is een Eend eenvoudig uit elkaar te halen en is er veel informatie beschikbaar. Online kun je veel vinden, maar ook uit het boek Eendologie van Jan van de Velde en Jim van der Put heb ik geleerd. Daarin wordt werkelijk alles uitgelegd, van motortechniek tot vering en elektra. Ik begon met het demonteren van de plaatdelen. Die nam ik mee naar de achtertuin om ze daar opnieuw te spuiten in de originele blauwe kleur. De deuren waren al zwart en dat vond ik zo goed staan dat ik die opnieuw zwart heb gespoten. Daarna was de carrosserie aan de beurt. Die was zo verrot dat ik delen ervan zelf opnieuw heb moeten lassen. Ook het interieur vroeg aandacht. De stoelrails waren versleten, waardoor je tijdens het rijden heen en weer schoof. Dat heb ik gerepareerd en vervolgens heb ik de stoelen aangepakt. Ze kregen nieuwe veren en werden opnieuw bekleed. Het was een geweldig project, mede omdat mijn vader ook heeft geholpen. Het is ontzettend gezellig om zoiets samen te doen.”

Hoe rijdt dat, zo’n Eend?

“De Eend dwingt je altijd om het rustig aan te doen. En dat vind ik een heel mooie les om naar te leven. Een vlotte inhaalactie kun je vergeten en ergens voorlangs schieten hoef je niet te proberen. Hij heeft de trekkracht van een goudvis en bij een beetje tegenwind haal je de opgegeven topsnelheid van 120 km/h echt niet. Je hebt geen toerenteller of olietemperatuurmeter. Alles gaat op gevoel en gehoor. Als het blok iets te warm wordt, neemt de trekkracht af. Dan gaan we gewoon wat langzamer. Het lawaai aan boord is enorm irritant en op de snelweg hebben mijn vrienden doodsangsten uitgestaan door al het getril en gerammel. In een moderne auto zit je in je veilige cocon, maar in de Eend voel je je kwetsbaar. Gewoon rustig aan blijven doen, dus. Maar als iemand voor het eerst meerijdt, gooi ik hem even enthousiast een rotonde over. Je ziet diegene dan kijken: is dit wel helemaal zoals het hoort?”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Vorige maand is mijn Eend veertig jaar oud geworden en dus officieel een oldtimer. Hij blijft nog wel een tijdje. Ik heb nieuwe wielen besteld, dus die komen eronder en daarna ga ik er met mijn vrienden mee op vakantie naar Friesland. Volgend jaar wil ik het motorblok uit elkaar halen en opknappen. Zoiets heb ik nog nooit gedaan, maar ik hoop dat het mij lukt. Het is net Lego, hè? Uit elkaar halen, in elkaar zetten en dan hopen dat het allemaal nog werkt!”

Naam: Thomas Wouters

Bouwjaar: 2005 Woonplaats: Elst Beroep: Student Werktuigbouwkunde Eerste auto: Citroën 2CV6 uit 1986 Gekocht in: 2024 voor €4.800 Droomauto’s: “Mercedes-Benz 300 SL, Jaguar E-type Speedster.”

Dat de prijs die Thomas betaalde echt wel meeviel, blijkt als je kijkt naar het occasionaanbod.