Tesla’s Full-Self-Driving-functie kon al wel een fors bedrag op je bankrekening claimen, maar nog niet echt zelf rijden in Europa. Dat verandert nu, hoewel je voorlopig niet zelf niet kunt rijden. Ja, dat las je goed.

Tesla’s Full-Self-Driving Capability is een uitgebreid softwarepakket dat voor duizenden euro’s een hele reeks intelligente functies biedt. Zo kunnen auto's met FSD zelf van rijstrook wisselen, stoppen voor verkeerslichten en uit een parkeervak rijden. FSD is echter vooral de belofte op uitbreiding. Die belofte wordt ook wel deels vervuld door de lancering van allerlei extra functies en foefjes, maar echt zelf rijden doet een Tesla zelfs met FSD nog altijd niet. In Amerika is dat al wel het geval, althans enigszins. Daar kun je ‘hands free’ door het verkeer gaan, althans zolang de interieurcamera ziet dat de bestuurder nog oplet.

Nu komt die functie er ook in Europa aan en is Nederland aan de beurt in de uitrol ervan. Denk echter nog niet dat je vanmiddag in de app de functie kunt downloaden, want zo ver is het nog niet. In aanloop naar definitieve goedkeuring wordt het eerst mogelijk om FSD als passagier te ervaren. Je rijdt dus mee met een medewerker die alsnog niet zelf rijdt, maar wel FSD kan demonstreren. Deze medewerkers zijn speciaal goedgekeurd om legaal met FSD de weg op te mogen, voordat dit voor iedereen mogelijk wordt.

De FSD-demonstraties waren al eind 2025 mogelijk in een aantal andere Europese landen, maar nu dus ook bij ons. Het boeken van een ‘meerijproefrit’ kan online en de demonstratieritten vertrekken bij de Tesla Stores in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Zwolle, Groningen, Utrecht en Den Haag.

De definitieve lancering van FSD voor consumenten wacht alleen nog op wettelijke goedkeuring. Tesla verwacht dat dit binnenkort moet lukken, zodat FSD nog altijd begin dit jaar beschikbaar wordt.