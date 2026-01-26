Ga naar de inhoud
Musk: 'Zelfrijdende Tesla bijna toegestaan in Europa', Nederland vooraan

Lekker niet zelf rijden

Tesla Model 3 stuurwiel
Joas van Wingerden

Mogelijk kan volgende maand al helemaal het stuur uit handen gegeven worden in Tesla's met FSD in Europa. Topman Elon Musk is in elk geval optimistisch en Nederland lijkt er ook bijna klaar voor.

Wordt de zelfrijdende auto ooit wat? Nou, volgens Tesla nog steeds wel. Dat blijft zich hard maken voor de wereldwijde uitrol van het zogenoemde FSD (Full Self-Driving), waarmee het mogelijk is om de Tesla volledig zelf van A naar B te laten sturen. Als 'bestuurder' hoef je dan alleen nog een oogje in het zeil te houden. Klinkt je dat als muziek in de oren en heb je een Tesla die hierop is voorbereid? Goed nieuws, want waarschijnlijk kun je dit zeer binnenkort gaan gebruiken.

Tesla-topman Elon Musk stelt volgens Reuters tijdens het World Economic Forum dat hij hoopt dat FSD komende maand wordt toegestaan in Europa en dat het anders hoe dan ook snel gebeurt. Nederland lijkt hierin vooralsnog koploper. Afgelopen najaar werd al helder dat de RDW er druk mee bezig is en dat februari een haalbare deadline leek. Uit Musk's optimisme blijkt dat die koers nog altijd realistisch is. We zijn benieuwd.

