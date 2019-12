Tesla Model 3 ook in de VS razend populair

Dat de Tesla Model 3 in Nederland niet aan te slepen is weten we al een tijdje, maar ook in z’n thuisland is de auto bijzonder populair. De kleinste Tesla is er met afstand het populairste luxemodel en overtreft zelfs opgetelde modelreeksen.

Bij dit nieuws hoort wel een kleine disclaimer, want Tesla geeft zelf geen verkoopcijfers vrij en dat betekent in de VS dat er moet worden geschat hoeveel Model 3’s er zijn verkocht. Dat lukt de redactie van CleanTechnica.org kennelijk aardig, want zij durven te stellen dat Tesla’s kleinste zich in november met 10.500 verkochte exemplaren op de negende plek van de verkoopranglijsten bevindt. Ook over het hele jaar belandt de auto op die plek, met 127.836 verkochte exemplaren.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat het hier gaat om de verkoopcijfers van personenauto’s. SUV’s vallen daar in de VS niet onder en de razendpopulaire pick-up-trucks evenmin. Dat is een belangrijke voorwaarde, want die pick-ups stonden al bovenaan en SUV’s hebben de reguliere auto’s inmiddels ook ingehaald.

Toch blijft de prestatie van de Model 3 opmerkelijk. Binnen de categorie ‘kleine en middelgrote luxe-auto’s’, premiummodellen dus, staat de auto met grote afstand op nummer 1. Plek 2 is voor de Lexus ES, die met 46.311 stuks ongeveer tot een derde van de Model 3-verkopen komt. De overmacht is in dit deel van de markt zelfs zo groot, dat de Model 3 in zijn eentje meer klanten vond dan de BMW’s 2-, 3-, 4- én 5-serie samen. Ook de Mercedessen C-klasse, CLA, CLS en E-klasse kunnen samen niet op tegen de Model 3, net als de Audi’s A3, A4, A5 en A6 en de ES, GS, IS en RC van Lexus.

In de VS boekt de Model 3 zijn succes grotendeels op eigen kracht, want van enorme fiscale voordelen is daar geen sprake. Wel is er sprake van een (overigens afnemende) aankooppremie en hebben sommige staten eigen voordeeltjes ingevoerd om de verkoop van EV’s te bevorderen.

In Nederland is de Tesla Model 3 dit jaar met afstand de populairste auto. Inmiddels zijn er al meer dan 20.000 exemplaren verkocht en voor de maand december wordt opnieuw een flinke klapper verwacht.