Tesla brengt richtingaanwijzer-hendel terug naar Model 3 in China

Beter ten halve gekeerd...

50
Tesla Model 3 richtingaanwijzer hendel
Jan Lemkes

Wat is het grootste nadeel van de huidige Tesla Model 3? Juist: het ontbreken van een richtingaanwijzer. Tesla erkent nu gelukkig zelf ook dat het schrappen van die hendel niet het beste idee was, en komt zelfs met een oplossing. Althans, in China.

Fouten maken doen we allemaal, maar op fouten terugkomen is niet iedereen gegeven. In de autowereld zien we het gelukkig geregeld. BMW kwam terug op het discutabele besluit om een abonnement op stoelverwarming aan te bieden, Volkswagen gaf toe dat die touchpads op het stuurwiel toch niet zo’n goed idee waren en Tesla gaf de gefacelifte Model Y toch weer een richtingaanwijzerhendel.

Daarmee gaf het merk eigenlijk al iets toe, maar nu wordt het nog iets concreter. De Model 3 heeft die richtingaanwijzerhendel tot nu toe niet, maar in China is dat inmiddels veranderd. Wie daar een nieuwe ‘3’ bestelt, krijgt standaard de eenvoudige, maar functionele hendel die je ook in de Model Y aantreft.

Tesla Model 3 stuurwiel

De huidige situatie op het Model 3-stuur: geen hendel, maar knopjes voor de richtingaanwijzer.

Tesla gaat in China zelfs nog wat verder, en biedt voor bestaande Model 3’s de optie aan om de hendel achteraf te laten monteren. Dat kost een kleine €300 en lijkt ook de montage van een ander stel knoppen op het stuurwiel te betekenen. Logisch, uiteraard, want bij een standaard Model 3 zijn op de linker spaak tot nu toe knopjes te vinden om die richtingaanwijzers mee te bedienen. Na de upgrade krijgt de 3 hier de knopjes die je ook in de Y aantreft.

Tesla Model 3 richtingaanwijzer hendel

In het Europese aanbod treffen we de richtingaanwijzerhendel van de Model 3 nog niet aan, maar dat kan zomaar veranderen. In Europa geleverde Model 3’s komen (in tegenstelling tot Model Y’s) immers ook uit China, dus wie weet kun je straks weer gewoon je richtingaanwijzer vinden als je met je Model 3 een rotonde verlaat.

Tesla Tesla Model 3 Elektrische Auto

