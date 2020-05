Terugblik: 'Toyota Prius MPV gaat Alpha heten'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Pakweg tien jaar geleden kopten we "Toyota Prius MPV gaat Alpha heten". Het verhaal was helder: 'In maart 2011 laat Toyota de mpv-variant van de Prius zien. Die moet Alpha gaan heten. Het uiterlijk van de mpv krijgt trekken van de Hybrid-X Concept (foto), die Toyota in 2007 liet zien.' Grote verwachtingen dus van de grotere Prius-variant. Een eigen naam en eigen koets. Zeer interessant nieuws in de tijd waarin MPV's nog populair waren en hybride aandrijving niet langer 'iets voor de eigenzinnige buurman' was. De 'Alpha' werd een zevenzitter, die dertig centimeter langer zou zijn dan de gewone Prius en ook een iets langere wielbasis zou hebben.

Een krap jaar later was het tijd voor de onthulling van de nieuwkomer en toen bleek het allemaal iets minder spannend in elkaar te steken. Toyota trok het doek van de Prius+ en daar was de 'Prius MPV'. De naam Alpha zagen we nergens meer terug en van een geheel eigen lijnenspel was ook geen sprake. De Prius+ was de reeds bekende Prius, maar dan met onder andere een iets andere neus, een hogere daklijn, een derde zitrij en inderdaad zeven zitplaatsen. Een aanzienlijk ruimere Prius, dus wat dat betreft was de verwachting dan wel waargemaakt. De naam Prius+ werd overigens bij de marktintroductie in Nederland veranderd in Prius Wagon, maar bij de facelift kwam alsnog de naam Prius+ ervoor terug.

Een andere verwachting voor de ruimere Prius die niet helemaal uitkwam, was dat men hier in Nederland wel eens flink enthousiast kon worden van de komst van een ruimere Prius. De ruimere Prius deed het niet al te denderend op de Nederlandse markt. Er werden in totaal 2.855 exemplaren van de Prius Wagon verkocht, waarvan het overgrote deel (bijna 2.500) in 'bijtellingsvoordeeljaar' 2014. De Prius+ (de facelift dus) deed daar in de jaren erna nog maar 608 stuks bovenop. De auto was eigenlijk wat te laat van de partij en kwam hier op de markt toen die generatie van de Prius al in de herfst van z'n carrière zat. De facelift (Prius+ dus) verscheen zelfs vlak na de onthulling van de gloednieuwe (huidige) reguliere Prius. Opvallend genoeg staat de Prius+ na al die jaren nog steeds in de orderboeken en kan men de auto gewoon naar eigen wens configureren vanaf € 39.980. Dit jaar deden 17 Nederlanders dat!