Terugblik: Terugroepactie om roestend Bentley-ornament

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Terugroepacties zijn er altijd al geweest en zullen ook altijd wel blijven. Soms om begrijpelijke redenen, soms lijkt het wat pietluttig. Dat laatste zou je in dit geval ook denken, maar er zat best een serieuze reden achter.

Eén van de absolute pronkstukken van een Bentley is - indien aanwezig - het embleem op de neus. Dan bedoelen we niet het 'platte' logo, maar echt het omhoog staande ornament. De B met de vleugeltjes eraan bleek tien jaar geleden echter voor wat hoofdbrekens te zorgen. In de Verenigde Staten werd namelijk ontdekt dat deze op sommige modellen roestvorming vertoonde en daar was de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bepaald niet over te spreken. Vandaag exact tien jaar geleden werd bekend dat het er een terugroepactie voor in het leven riep.

Volgens de NHTSA konden de emblemen vanwege de roestvorming gevaarlijk zijn voor voetgangers. Dat zit als volgt: in het geval van een aanrijding, klapt het ornament in een flits weg in de grille. Dat moet er uiteraard voor zorgen dat degene die aangereden wordt het beeldje niet in zich geprikt krijgt. De roestvorming zou er echter voor kunnen zorgen dat het niet vloeiend meer terug kon klappen en daardoor alsnog voor verwondingen kon zorgen. Bentley pakte het probleem direct aan met nieuwe onderdelen voor de getroffen auto's. De Arnage, Azure en Brooklands van bouwjaar 2007 tot en met 2009 met een ornament moesten ervoor langs de garage.