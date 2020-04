Terugblik: 'Maybach in de herkansing'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Op 24 april 2010 stuurt Maybach de vernieuwde versies van de 57 en 62 de wereld in. De luxesleeën rijden dan al zo’n acht jaar rond onder Maybachs eigen bewind. Dat wil zeggen: zonder zichtbare logo’s van Mercedes-Benz, maar onderhuids wordt in zijn geheel voortgeborduurd op de techniek van het moedermerk. De 57 is het ‘instapmodel’, de 62 is de verlengde variant. In 2007 volgen snellere S-varianten. De auto’s worden gezien als de overtreffende trap van de Mercedes-Benz S-klasse. Daar hangt dan natuurlijk ook een prijskaartje aan. In Nederland schommelen de nieuwprijzen voor de minimaal 550 pk sterke limousine tussen de, zit je, € 534.539 en € 711.460!

Op de Autoshow in China van 2010 maken de vernieuwde Maybachs hun opwachting. Een andere grille, led-dagrijverlichting, andere achterlichten, nieuwe wielen en andere opties als een 19-inch scherm voor de achterpassagiers moeten de auto’s weer een beetje bij de tijd halen. Het lijkt echter niet genoeg, want iets meer dan een jaar later maakt Daimler bekend te willen stoppen met Maybach als losstaand merk. Niet veel later wordt de stekker dan ook uit de productie getrokken. De naam verdwijnt echter niet echt keert als een luxe-label terug. Zie het als de tegenhanger van het sportieve AMG-label. Na een Mercedes-Maybach S-klasse volgde eind 2019 voor het eerst een SUV van het luxelabel: de GLS. Met de Maybach Vision Ultimate Luxury werd vandaag precies twee jaar geleden vooruitgeblikt op een volledig elektrische en extreem luxe SUV.