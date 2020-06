Terugblik: 'Het mag: autorijden vanaf je zeventiende!'

Het is vandaag exact negen jaar geleden dat de kogel door de kerk ging: 17-jarigen mochten hun autorijbewijs gaan halen. Nu, negen jaar later, blijkt het geen verkeerde zet te zijn geweest.

Decennialang gold 18 jaar als de magische grens waarop je je autorijbewijs mocht halen. In andere landen, zoals bijvoorbeeld de VS, lag de grens al lang veel lager. Hier in Nederland gingen tien jaar geleden stemmen op om de leeftijd ook omlaag te halen en op 1 juni 2011 werd de verandering beklonken. Toenmalig minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, zag op die dag haar plan uitkomen. Vanaf de leeftijd van 16,5 jaar mochten jongeren gaan lessen. Afrijden en vervolgens ook onder begeleiding deelnemen aan het verkeer, werd vanaf 17 jaar mogelijk. Tot de 18e verjaardag moest er altijd iemand met minstens tien jaar rij-ervaring naast de jonge bestuurder in de auto zitten. Vanaf 2011 werd dit alles mogelijk.

Tot op de dag van vandaag geldt dit nog als de norm. In 2018 werd het vastgelegd in de wet, daarvoor ging het nog om een grootschalige praktijktest. Uit de resultaten in de jaren na het begin in 2011 bleek dat het een gunstig effect op de verkeersveiligheid van jongeren had. 17-jarige bestuurders leerden volgens internationaal onderzoek vanwege de verplichte begeleiding tot 18 jaar vaak beter autorijden, dan als ze op hun 18e direct zelfstandig hun eerste kilometers gingen maken. Daarbij bleek; brommerbezit onder jongeren nam af, mede door het vroegere alternatief in de vorm van een autorijbewijs. Dat zorgde vervolgens ook weer voor een afname in ongevallen met jongeren op brommers en scooters. Weliswaar speelde ook de invoering van brommerrijlessen en het praktijkexamen daarin een essentiële een rol.

De afgelopen jaren is zelfs geconstateerd dat 17-jarigen sneller slagen voor het praktijkexamen dan 18-jarigen. Mogelijk ligt dit aan de motivatie onder 17-jarigen. Ze willen blijkbaar zo snel mogelijk hun rijbewijs willen halen en laten zich niet tegenhouden door het feit dat ze dan nog niet zelfstandig op pad kunnen. Al met al kunnen we dus nu, al die jaren na de officiële aankondiging, stellen dat het goed uitgepakt heeft.