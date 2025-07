Land Rover levert de Defender in drie lengtematen. Hij is er als 90, 110 en als 130. De kortste versie kan nog korter, zo blijkt. Maak kennis met de Land Rover Defender met Edition 53-toevoeging. Dat pakket maakt de Defender 26 centimeter korter dan een regulier exemplaar. De Engelsen zetten voor het Edition 53-verhaal echter niet het mes in de carrosserie, maar trekken het reservewiel van de achterklep.

Ja verwacht het wellicht niet, maar deze Defender Edition 53 is volgens zijn scheppers ontwikkeld 'voor het leven in de stad.' Volgens Land Rover versterkt het pakket 'de urban kwaliteiten' van de Defender en is het 'praktischer' om de bonkige offroader 'in krappe plekken te parkeren'. Meer tekstuele stedelijke taalpret in het begeleidend schrijven van Land Rover: 'De Edition 53 is ontworpen voor dynamische werkdagen en past moeiteloos in het ritme van de stad'. Dynamische werkdagen! Land Rover weet heel goed dat veel Defenders de stadsjungle zelden verlaten, zo lijkt het.

Waarom het nieuwe optiepakket 'Edition 53' heet? Welnu. Zonder reservewiel op de achterklep doet de Defender enigszins denken aan de Series 1 Station Wagon uit 1953. Het Edition 53-pakket is niet alleen verkrijgbaar op de korte Defender 90, maar ook op de 110 en de ruimschoots 5 meter lange 130.