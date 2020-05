Terugblik: 'BMW X2 komt in 2017’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In 2015 telde BMW’s gamma vier SUV’s: de X1, X3, X5 en X6. Precies vijf jaar later heeft BMW flink uitgepakt en is de X-reeks van 1 tot en met 7 helemaal opgevuld. Over de X2 is terug in 2015 nog niet heel veel bekend, getuigen de render die we lieten maken. Daar staat een hippe SUV met slechts drie deuren! De tijd heeft geleerd dat de uiteindelijke BMW X2 (jammer genoeg) iets minder uniek uit de verf is gekomen.

Op 15 mei vijf jaar geleden verklaart BMW’s management tegenover het Britse Autocar dat de X2 er komt en dat dit in 2017 zou moeten gaan gebeuren. Destijds wordt bekend dat de X2 zijn platform gaat delen met de 2-serie Active Tourer. Nog geen half jaar later volgen de eerste spionagebeelden van een ingepakte X2 waarna in juli 2017 patenttekeningen lekken en op 25 oktober 2017 de officiële onthulling volgt. In vergelijking met zijn SUV-broers is de X2 iets meer uitgesproken en staat hij wat stoerder op de poten. In de loop der tijd is de prijslijst aangevuld met verschillende sportieve en geëlektrificeerde versies, zoals de M35i en plug-in xDrive25e. Vorige maand dook voor de eerste keer een voorbode van de gefacelifte X2 op. In Nederland kochten ondertussen een kleine 1.400 mensen een X2.