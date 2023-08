BMW X2: straks wel volgend bekend X-recept

Met SUV's en cross-overs kun je als autofabrikant relatief eenvoudig grotere winstmarges binnenharken dan met traditionele hatchbacks of stationwagons. Geen wonder dus dat BMW naast 'conventionele' SUV's als de X3 en X5 ook al jaren daarvan afgeleide en aan de achterzijde platgedrukte modellen als de X4 en X6 verkoopt. En de X2 dan? Ook dat wordt straks een hoogpotige met een sterk aflopende daklijn.

De X2 was binnen de X-familie van BMW altijd een ietwat vreemde vogel. X-modellen met een even getal hebben bij BMW normaliter namelijk een sterk aflopende daklijn. Zo is de BMW X4 het 'coupé-alternatief' van de X3 en staat de X6 op vergelijkbare wijze tot de X5. Maar de X2 was nooit een X1 met een sterker aflopende daklijn. Sterker nog, de auto was opvallend minder 'SUV' dan de X1 en viel bijna te typeren als een hoog-op-de-pootjes-hatchback. Dat verandert met de komst van de straks nieuwe BMW X2.

De nieuwe BMW X2 wordt namelijk wél een dynamischer gelijnd model dat je als sportiever alternatief voor de X1 kunt zien. De nieuwe BMW X2 deelt zijn techniek uiteraard met die nog kersverse X1. Die X1 is er voor het eerst ook met een volledig elektrische aandrijflijn en dus komen er niet alleen X2's met verbrandingsmotoren, maar komt er ook een elektrische iX2. Dat is meer dan een vermoeden, we hebben namelijk al eens foto's van die elektrische iX2 in handen gekregen. De BMW X2 krijgt een daklijn die vanaf de B-stijl relatief sterk afloopt en eindigt in een eigenwijs ogende achterklep.

Op deze foto's lijken we overigens de sportieve topversie te zien: de M35i. Die krijgt zeer waarschijnlijk dezelfde aandrijflijn als de gelijknamige versie van de X1. Reken dus op een 300 pk en 400 Nm sterke 2,0 viercilinder benzinemotor die aan een zeventraps Steptronic-automaat is geknoopt. De BMW X1 sprint als M35i in slechts 5,4 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Reken verder onder meer op de komst van een plug-in hybride versie.

We verwachten de nieuwe BMW X2 medio volgend jaar bij de Nederlandse dealers.