Nieuwe BMW X2: andere aanpak - Vooruitblik

Binnen de uitgebreide SUV-familie van BMW is de X2 enigszins een vreemde eend in de bijt. Waar oneven X-modellen als de X1, X3, X5 en X7 altijd hoogpotigen met een conventionele SUV-vorm zijn, hebben de even X’ers juist een sterk aflopende daklijn. Zo is de X4 de vlotter gelijnde technische broer van de BMW X3 en staat de X6 op dezelfde manier in verhouding tot de X5. Hoewel de BMW X2 er duidelijk anders uitziet dan de X1, is het minder een zogenoemde SUV Coupé dan je gezien de naam zou verwachten. Dat verandert met de straks geheel nieuwe X2, waarop we hier dankzij knap digitaal tekenwerk van onze ­illustrator kunnen vooruitblikken.

In 2017 stelde BMW tijdens de Autosalon van Parijs de huidige en tevens eerste generatie van de X2 aan de wereld voor. Met die speels getekende cross-over - met BMW-logo’s op de C-stijlen – zaaide de Duitse fabrikant enige verwarring. Niet alleen had de X2 een minder sterk aflopende daklijn dan de X4 en X6, hij was ook aanzienlijk kleiner dan de X1 waarvoor hij als meer stijlvol alternatief moest dienen. Zet ze maar eens naast elkaar: de X2 is ruim 15 ­centimeter korter dan de X1. Wellicht vond de Nederlandse BMW-rijder de meer hatchback-achtige X2 te dicht op de 1-serie zitten? Een schot in de roos is de X2 tot op ­heden niet gebleken. In de kleine vier jaar dat het model in ons land te koop is, zijn er slechts 1.963 exemplaren verkocht. In perspectief: van de X1 verlieten van 2016 tot en met 2018 ieder jaar meer exemplaren de showroom. Met de nieuwe X2 grijpt BMW terug op een beproefde strategie.

‘Hangkont’

De nieuwe BMW X2 wordt veel meer een X1-met-sterker-aflopende-daklijn dan het huidige model. Met zijn relatief scherp getekende koplampen staart hij straks een stuk venijniger de wereld in. Het front van de dit jaar tot op het kleinste moertje herziene X1 komt in zekere zin terug op de X2. Meer naar achteren toe is alles anders. Veel meer dan bij de ­huidige generatie X2 loopt de daklijn vanaf de A-stijl naar achteren toe af. Daarbij gaat het dak voortaan in een vloeiende lijn over in de relatief vlak liggende achterruit. Het maakt hem meer ‘coupé’ en minder ‘hatchback’, al is het gebruik van zulke termen als we het over een SUV hebben bepaald niet onomstreden. Onderaan de achterruit krijgt de X2 waarschijnlijk een opvallende achterspoiler, een onderdeel dat de achterzijde visueel in twee delen moet splitsen, om de indruk van een ‘hangkont’ te voorkomen.

In de X2 treffen we ongetwijfeld diverse beeld­schermen aan. We gaan gemakshalve uit van twee visueel aan elkaar geknoopte displays die als instrumentarium en infotainment ­fungeren. Liefhebbers van de iDrive-draaiknop worden ongetwijfeld minder gelukkig van de nieuwe X2. Die fysieke selectieknop is vanaf nu voorbehouden aan hoger gepositioneerde modellen. De X1- en 2-serie Tourer hebben hem immers ook niet meer.

Wat de aanstaande X2 op technisch vlak gaat brengen? Daarnaar zouden we kunnen gissen, maar in het geval van de X2 doen we er beter aan het leveringsgamma van de X1 door te ­nemen. Of dat betekent dat de X2 met precies dezelfde aandrijflijnen leverbaar is als zijn ­kleinere broertje, is nog even de vraag. De BMW X4 is er in tegenstelling tot de X3 ­namelijk niet als plug-in hybride en ook de X6 moet het zonder de stekkervariant doen die er wel van de X5 is. We rekenen op een reeks viercilinder benzinemotoren met uiteenlopende vermogens, waaronder een instapper van 136 pk en mild-hybride krachtbronnen van 150 en 184 pk. De X1 is verder leverbaar met drie ­dieselmotoren, variërend in vermogen van 150 tot 211 pk, maar de elektrische iX1 is voor ons land wellicht het meest interessant.

Wel of niet elektrisch

Komt er dan een elektrische iX2? Technisch is dat mogelijk, maar aangezien BMW wél een iX3 maar geen iX4 levert, moeten we helaas die vraag eveneens onbeantwoord laten. Enerzijds is het goed mogelijk dat BMW een elektrische iX2 met het oog op de hoofdruimte achterin niet ziet zitten. Aan de andere kant is gezien de toenemende vraag naar elektrificatie niets onmogelijk. We verwachten je hierover in de tweede helft van 2023 uitsluitsel te kunnen geven, als de nieuwe X2 zijn debuut beleeft.