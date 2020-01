Ook de BMW X2 als plug-in xDrive25e

BMW schuift nu dus de X2 xDrive25e naar voren. Onder de motorkap wordt een 1,5-liter driecilinder turbomotor met 125 pk en 220 Nm koppel gelepeld. BMW koppelt hier een 95 pk sterke elektromotor met een maximumkoppel van 165 Nm aan. Het gecombineerde vermogen komt uit op 220 pk en het koppel op 385 Nm. Voor de transmissie gaat BMW aan de slag met de bekende zestraps Steptronic-automaat. Allemaal bekende informatie met de eerder gepresenteerde plug-in X1 in het achterhoofd.

Toch verschillen de X1 en X2 qua specificaties wel degelijk. Zo doet de X2 6,8 seconden over een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h; de X1 is 0,1 seconde langzamer. Ook de topsnelheid van de X2 ligt een fractie hoger, want doortrappen kan tot 195 km/h in plaats van 193 km/h met de X1. Op enkel elektriciteit komen de auto’s wel even ver. BMW geeft een actieradius van tussen de 55 en 57 kilometer op. Een speciale Max eDrive-modus zorgt ervoor dat de BMW het maximale uit zijn gestekkerde techniek haalt. Zo wordt de maximumsnelheid bijvoorbeeld verlaagd naar 135 km/h.

Een lege accu in de X2 is binnen vijf uur weer vol. Iets meer haast? In 3,8 uur is de accu weer tot 80 procent opgeladen. De batterij wordt vakkundig onder de laadvloer in de achterbak verwerkt. Het maximum trekgewicht bedraagt 750 kg.

De Nederlandse prijzen en details over zijn nationale introductie zijn nog niet bekendgemaakt.